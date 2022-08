Un membre de One Direction dénigre le premier album du groupe

Partager







La vidéo des dessous de la formation de One Direction diffusée pour l'anniversaire du groupe a fait exploser internet et ému les Directioners. Décidément, les fans ne sont pas aux bout de leurs surprises. Un des membres a vidé son sac sur la formation.

Alors que le chanteur Louis Tomlinson était en entrevue dans l’émission de radio australienne Smallzy's Surger, il a déclaré que «le premier album était de la merde de toute façon». Cette phrase a bien évidemment causé la commotion chez les fans, quand on sait que cet album était le premier d'une lignée de succès pour Liam, Harry, Zayn, Niall et Louis.

Vendu à 4,5 millions d'exemplaires, l'album Up All Night a fait chanter à tue-tête les hits What Makes You Beautiful et One Thing. Ce premier disque est sorti en 2011. En tout, One Direction a engendré 5 albums. Le dernier, Made In The A.M, a été enregistré après le départ de Zayn. Peu de temps après, ils annoncaient leur séparation, en janvier 2016.

Dans l'entrevue à la radio australienne, Louis a répondu aux questions par rapport à sa carrière solo. « Il y a toujours la pression évidemment pour moi de réaliser un bon disque... et moi qui essaie de trouver mes marques en sortant d'un groupe aussi grand que One Direction. »

Avec une telle déclaration, on a bien envie de connaître l'opinion des autres membres du groupe concernant leurs réalisations!

