Café Caron & Frères: Un café de spécialité qui ouvrira bientôt dans la Petite-Italie

Voilà que la Petite-Italie de Montréal profitera bientôt d'une nouvelle adresse où débuter ses journées, s'installer en après-midi et faire des provisions de cafés.

Les frères Caron (ex Café In Gamba), Xavier-Bernard et Simon-Pierre, ouvriront prochainement un café troisième génération dans la Petite-Italie.

Le café portera le nom de Caron & Frères et sera installé sur la rue Bélanger, à deux pas de la Fruiterie Milano. L'endroit pourra se targuer d'être bien plus qu'un simple café. Caron & Frères sera une destination de choix pour les Montréalais et les Montréalaises en quête de bons cafés autant en sac que dans la tasse.

Le travail de cinq roasters québécois sera à l'honneur au café. Sur les étagères, vous trouverez les sacs des torréfacteurs ZAB, Traffic, Narval, Structure, Yamabiko et deux autres surprises qui seront annoncées prochainement.

Avec une excellente réputation qui les précède dans le monde du café, les frères Caron réalisent un rêve en ouvrant (enfin) leur propre café dans un quartier qu'ils affectionnent particulièrement. Ayant remporté de nombreuses compétitions d'art latté depuis les dernières années, il est certain que les cafés de l'endroit seront aussi beaux que bons.

C'est au bureau d'architecture IVY Studio (Café Téta, Ho Lee Chix, Shay) que le duo a confié l'aménagement du local qui comptera une dizaine de places assises et une terrasse intime. L'image de marque sera assurée par l'entreprise montréalaise Billy Club (Renard, Louisa, Gentile).

On adore déjà le café Caron & Frères pour son caractère convivial d’adresse de quartier, ses cafés de spécialité, son accueil chaleureux et son décor qui promet d'être magnifique.

L'ouverture est prévue pour la fin août ou bien début septembre.

Pour suivre l'évolution du projet, suivez-les sur les réseaux sociaux.

Café Caron & Frères

26, rue Bélanger, Montréal

