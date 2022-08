Cette populaire influenceuse coréenne n’est pas une vraie personne

Partager







Les influenceurs se font souvent reprocher d’être artificiels. Avec de faux décors, des mises en scène arrangées, l'utilisation de filtres; très peu d’éléments dans leurs photos peuvent paraître réels.

Par contre, une nouvelle tendance repousse les limites de ce qui est vrai et ce qu’il ne l’est pas.

L’influenceuse sud-coréenne Rozy compte 137 000 abonnés. Son compte ressemble à tous les autres sur Instagram, et particulièrement à ceux de ses concitoyens coréens. Des photos de voyage, des photos de vêtements, des photos de maquillage, des photos avec des amis, etc. Elle est aussi chanteuse, danseuse et mannequin.

La seule différence entre Rozy et tous les autres influenceurs, c’est que Rozy n’existe pas.

C’est une création artificielle de la firme séoulienne Sidus Studio X.

Alors, comment est-ce que ça fonctionne?

Parfois, des images de Rozy sont créées à 100% par des ordinateurs. D’autres fois, comme par exemple quand elle pose pour des vêtements de compagnie, sa tête est superposée sur une photo d’une mannequin en chair et en os.

Comme une vraie influenceuse, Rozy crée une audience en partageant des éléments de sa vie sur les réseaux sociaux. Évidemment, étant donné qu’elle n’existe pas, une équipe s’occupe de ses réseaux sociaux. Rozy répond aux messages de ses fans et laisse même des commentaires sous des photos d'autres personnes.

Depuis sa création en 2020, Rozy a décroché des contrats avec plusieurs compagnies, générant des profits significatifs pour la firme. En 2022, il est projeté que Rozy génère des profits de plus de 1,5 million de dollars pour ses créateurs.

Mais elle n’est pas la seule. L’industrie des influenceurs créés par intelligence artificielle (IA) est en plein essor. Des personnalités comme elles, c'est-à-dire parfaites, qui ne vieillissent pas et qui ne créent jamais de controverse, sont très attirantes pour les compagnies.

Créer une publicité avec une influenceuse artificielle se fait en quelques jours. Avec une vraie personne, le processus est beaucoup plus long.

Dans un monde où les standards de beauté sont déjà presque inatteignables, plusieurs qualifient le phénomène de très inquiétant.

