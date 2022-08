On a rendu visite au plus grand des Hommes Forts dans le Sud-Ouest de Montréal

Partager







Bien qu'il n'y soit pas né, il existe une belle et fière statue de Louis Cyr dans la métropole.

Au beau milieu d'un coin de rue très passant du Sud-Ouest de Montréal et non loin du parc Louis-Cyr, se trouve une statue irrigée en la mémoire du plus grand des Hommes Forts.

On aurait évidemment pu penser quer la statue se trouverait dans le parc du même nom, mais pourquoi faire les choses simplement.

Nous avons donc visité le parc des Hommes Forts pour contempler l'imposant monument à la mémoire de Louis Cyr (1863-1912).

Construit en 1970 par Robert Pelletier, la statue rappelle que le spéicialiste de l'altérophilie a été policier de la ville de Montréal en 1883.

Voici une statue

Cet été, l’équipe du Sac de chips parcourt les quatre coins du Québec (et peut-être même plus) pour vous présenter des statues dans le cadre de notre nouvelle série Voici une statue.

Avant ce petit détour par la métropole, on est aussi passé par le Bas-Saint-Laurent et par les Laurentides, entre autres.

