Winamp renaît de ses cendres avec une nouvelle version

Après un hiatus de 9 ans, Winamp, le fameux lecteur de musique MP3 qui botte les fesses des lamas, est de retour.

Selon le site Bleeping Computer, la nouvelle version 5.9 de Winamp est maintenant disponible, 4 ans après la reprise de son développement en 2018. Ce nouveau lecteur a été optimisé pour Windows 11, a été mis à jour avec les codecs récents et plus encore.

Selon le développeur du projet Eddy Richman, aussi connu sous le nom de DJ Egg, Winamp 5.9 est l'équivalent de 4 ans de travail suivant la sortie de 5.8.

«Deux équipes de développement et une période de pause induite par la pandémie entre les deux. Pour l'utilisateur, il peut sembler qu'il n'y ait pas beaucoup de changements, mais la partie la plus importante et la plus difficile consistait en fait à migrer l'ensemble du projet de VS2008 vers VS2019 et à tout bâtir avec succès», explique-t-il sur le forum de Winamp. «Les bases sont maintenant posées et nous pouvons nous concentrer davantage sur les fonctionnalités.»

À l’époque où le téléchargement illégal du MP3 était encore la seule façon économique de se procurer de la musique, Winamp occupait une place spéciale dans le cœur des utilisateurs PC. En plus d’être facile d’approche pour les néophytes, ce lecteur prenait en charge des codecs sans perte audio, comme FLAC, qui était bien aimé chez les audiophiles.

Capture d'écran Winamp On se devait de tester le nouveau Winamp avec la meilleure bande sonore de jeu vidéo de tous les temps.

Bien sûr, on ne peut oublier les visualisations qui bougeaient au rythme de la musique. Certains utilisateurs ont toutefois rapporté des bogues avec la nouvelle version. Parmi ceux-ci, certains antivirus voient le logiciel comme un programme malveillant. L’équipe Winamp a toutefois signalé le problème aux fournisseurs d’antivirus. D’autres utilisateurs ont aussi signalé des bogues avec d’anciens plugins qui ne fonctionnent pas.

Si vous voulez plonger dans la nostalgie, Winamp peut être téléchargé directement sur la publication du forum de Winamp, via ce lien. Toutefois, à l’ère des services de streaming, difficile d'imaginer que le lecteur de musique reprendra son trône sur nos PC.

Winamp 5.9 est compatible avec Windows 7 SP1 minimum.

