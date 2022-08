Pokémon Scarlet et Violet: 5 choses qu'on a apprises lors du Pokémon Presents du 3 août [VIDÉO]

Partager







Mercredi matin, une nouvelle bande-annonce de Pokémon Scarlet et Violet a dévoilé plusieurs nouveautés qu’on pourra explorer prochainement sur Nintendo Switch.

Beaucoup d’informations ont été transmises lors de la présentation qui a eu lieu le 3 août. On a démêlé ça pour vous, alors voici les nouveautés à retenir.

Des montures légendaires

Un des aspects principaux que Pokémon Violet et Scarlet a à offrir est l’exploration dans un monde ouvert. Comme Arceus, les joueurs pourront se promener à travers des vastes contrées afin de combattre et capturer le plus de créatures possible. Pour ce faire, Game Freak a mis à la disposition des dresseurs Koraidon et Miraidon, les deux Pokémon légendaires des jeux, qui serviront de montures.

Capture d'écran YouTube/Pokémon

Ces créatures peuvent voler, voguer sur l’eau ou se transformer en motocyclette sur terre, permettant aux joueurs d'escalader des montagnes, de traverser des plaines herbeuses et de voler dans le ciel.

Nouveaux Pokémons

Précédemment, Game Freak a présenté une poignée de nouveaux Pokémon, y compris de nouveaux Pokémon de départ Sprigatito, Fuecoco et Quaxly. On a aussi pu faire connaissance avec Smoliv, Lechonk et Pawmi, ainsi que les deux nouveaux Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon.

Dans la présentation de mercredi, on a pu faire connaissance avec Cetitan (Balbalèze), Fidough (Pâtachiot) et Wooper de Paldea (Axoloto).

Cetitan (Balbalèze)

Courtoisie Pokémon

CATÉGORIE: Pokémon Baleinapied​

Pokémon Baleinapied​ TYPE: Glace

Glace TAILLE: 4,5 m

4,5 m POIDS: 700 kg

700 kg TALENT: «Isograisse/Chasse-Neige»

Fidough (Pâtachiot)

Courtoisie Pokémon

CATÉGORIE: Pokémon Chiot

Pokémon Chiot TYPE: Fée

Fée TAILLE: 0,3 m

0,3 m POIDS: 10,9 kg

10,9 kg TALENT: «Tempo Perso»

Wooper de Paldea (Axoloto)

Courtoisie Pokémon

CATÉGORIE: Pokémon Poizzon

Pokémon Poizzon TYPE: Poison/Sol

Poison/Sol TAILLE: 0,4 m

0,4 m POIDS: 11 kg

11 kg TALENT: «Point Poison/Absorbe-Eau»

Chasse au trésor

On nous a donné un avant-goût de l’aventure qui attend les joueurs. Dans Scarlet et Violet, une chasse au trésor est prévue et celle-ci compte plusieurs activités. L'une des trois aventures a été dévoilée: les dresseurs qui s'aventurent dans Paldea pourront d’abord affronter 8 Gym Leaders, ce qui marque le retour des gyms. Deux autres aventures ont été mentionnées, mais on ne connaît pas la nature de celles-ci.

Nouvelle forme ultime

Une nouvelle mécanique unique à la génération 9 a été présentée: les Pokémon Terastal. Ce nouveau phénomène provoque la cristallisation des créatures, donnant un coup de pouce à leurs statistiques.

Capture d'écran Youtube/Pokémon

Le Terastallize n’est donc pas seulement esthétique, mais peut modifier la force et le type du Pokémon. Chaque Pokémon a son propre type Tera, et il y a aussi des types rares à découvrir ! Eevee, par exemple, a plusieurs types à trouver, ce qui rend la chasse encore plus intéressante.

Le retour des Raid Battles

Enfin, on savait déjà qu’on pouvait jouer à Violet et Scarlet en multijoueur, mais Game Freak a confirmé le retour des Raid Battles, ce qui risque de faire bien des heureux.

Après les Gigantamax, c’est au tour du Terastallize de prendre la place des Raid Battles. Ainsi, lors de nos combats, les Pokémon adversaires utiliseront cet nouvelle mécanique de combat. Il sera donc possible de trouver une foule de Pokémon avec des formes Tera uniques dans ces combats à 4 joueurs.

Capture d'écran Youtube/Pokémon

La sortie de Pokémon Violet et Scarlet est toujours prévue le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch, et on peut déjà précommander sa copie d’avance.

