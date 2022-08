Sarah-Jeanne Labrosse a une nouvelle tête et doit préciser aux gens que ce sont «ses vrais cheveux»

Partager







La comédienne adorée du Québec, Sarah-Jeanne Labrosse, arbore une nouvelle tête et ça fait jaser dans ses messages privés.

Mardi, la femme de presque 31 ans a répondu à une série de questions posées par ses abonnés sur Instagram.

À la question «As-tu commencé à perdre tes cheveux post-grossesse?» Sarah-Jeanne a répondu que non, et que de toute façon elle était en exploration de nouvelle tête pour un tournage et que le toupet allait probablement cacher la future perte de cheveux.

On peut voir sur la photo qui accompagne la réponse que l'actrice possède maintenant un toupet deux couleurs.

Quelques minutes plus tard, Sarah-Jeanne publiait un deuxième selfie avec l'inscription «Oui, c'est mes vrais cheveux». Armé de notre puissance de déduction, nous croyons donc que les messages se sont faits aller dans la boîte de réception de la comédienne qui a tout de même ajouté un petit bonhomme sourire.

Instagram / Sarah-Jeanne Labrosse

La star québécoise a donc (temporairement?) adopté la coloration color-block, un style favori de l'automne à venir. C'est David D'Amours, coiffeur-styliste propriétaire du salon Privé par David D'Amours, qui est derrière le look.

La coloration «blocs de couleur» est l'une des tendances coloration de l'été et de l'automne qui risque de gagner en popularité. Elle est personnalisable selon nos goûts et notre imagination.

De quel tournage s'agit-il? Sarah-Jeanne gardera-t-elle sa nouvelle tête ensuite? Tant de questions.

