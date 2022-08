Sarah-Jeanne Labrosse adopte la tendance colo «edgy» de l'automne

Partager







La comédienne adorée du Québec, Sarah-Jeanne Labrosse, arbore une nouvelle tête et c'est edgy à souhait.

Sarah-Jeanne a affiché sa nouvelle coloration en story Instagram, alors qu'elle répondait à des questions d'abonnés sur la plateforme.

Instagram / Sarah-Jeanne Labrosse

Elle a adopté la coloration color-block, un style favori de l'automne à venir. C'est David D'Amours, coiffeur-styliste propriétaire du salon Privé par David D'Amours, qui est derrière le look.

La comédienne et jeune maman indique que ce changement de style est en prévision d'un tournage. On a hâte d'en savoir plus sur ce nouveau rôle!

Ça n'est pas la première fois que Sarah-Jeanne passe du blond au brun ni la première fois qu'elle se retrouve avec une frange droite.

On a également vu l'actrice avec la crinière dans les tons cuivrés. Tout lui va.

La coloration «blocs de couleur» est l'une des tendances coloration de l'été et de l'automne qui risque de gagner en popularité. Elle est personnalisable selon nos goûts et notre imagination.

