8 endroits uniques où il reste encore de la place pour un séjour cet été

Les deux derniers étés «pandémiques» nous ont un peu découragés de réserver à la dernière minute, tellement les chalets et les hébergements originaux étaient prisés à travers la province.

Mais en fouillant un peu, on se rend compte qu’il reste encore des disponibilités dans des endroits merveilleux pour cet été!

C’est le cas (entre autres) des sites d’hébergement de notre petite liste... du moins, au moment de sa publication!

Il ne reste évidemment pas des tonnes de possibilités d’ici la fin officielle de l’été, le 21 septembre, mais si vos dates sont flexibles, allez regarder ça sans tarder!

8 hébergements uniques à réserver (vite!) d'ici la fin d’été:

1. Le nouveau refuge Cardinal du parc régional du Poisson Blanc

Laurentides

Un microrefuge tout nouveau, tout scandinave et tout beau, inauguré cette semaine, avec un accès privé au fameux réservoir du Poisson Blanc. Avec ses innombrables îles, ce plan d’eau est un rêve pour la planche à pagaie et le canot.

2. L’incroyable mini-chalet Uhu chez Repère boréal

Charlevoix

Attendu depuis belle lurette, ce refuge triangulaire perché à 10 mètres du sol a accueilli ses premiers visiteurs officiels ce printemps. Il est tout équipé - air conditionné, salle de bain et plancher chauffant inclus!

Bas-Saint-Laurent

Saviez-vous que l’on pouvait dormir dans un phare historique en face de Rivière-du-Loup? Le charmant petit phare de l'Île-du-Pot-à-l'Eau-de-Vie compte trois chambres et les séjours incluent les repas.

4. Une yourte au-dessus du fjord du Saguenay

Côte-Nord

Pour une vue plongeante sur le fjord du Saguenay - et sur les bélugas qui y font la navette tout l’été -, il faut découvrir les yourtes tout équipées de chez Alfred le voisin d’Oscar, à Sacré-Coeur. Pour vérifier les disponibilités et réserver, consultez ces quatre pages Airbnb: La Belle Étoile, La Forêt des Murmures, La Diable est aux vaches et La mer intérieure.

5. Une chambre de motel cool entre Gaspé et Percé

Gaspésie

On oublie trop souvent les motels! Anciennement le Motel Bond, Le Nordet est un authentique motel né il y a 50 ans le long de la route 132. Il a été remis au goût du jour récemment, et fait partie d’un centre écotouristique comprenant un café et le premier spa nordique de la Gaspésie, inauguré en 2021.

6. Un refuge dans les arbres chez Laö Cabines

Cantons-de-l’Est

Ce site de Racine, situé non loin du parc national du Mont-Orford, permet un vrai bain de nature grâce à différents types de cabines modernes. Sur place: un petit lac, des sentiers, des castors et des jacuzzis sous les pommiers.

7. Un camping sauvage au bord de l'eau à l’île aux Lièvres

Bas-Saint-Laurent

Au large de Rivière-du-Loup, l'île aux Lièvres propose de magnifiques sites de camping sauvage au bord de l'eau, situés entre 300 m et 12 km du débarcadère. Pas pour vous? L'île, entièrement sauvage et sans routes, compte aussi 7 chalets et une petite auberge rénovée de 9 chambres. La saison se termine le 25 septembre et il reste des options pour tout.

8. Une van chez Bromont Campervan

Cantons-de-l’Est

Envie d’un road trip pour finir l’été en beauté? Pourquoi ne pas tenter de mettre la main sur l’une des 9 vans aménagées de Bromont Campervan encore disponibles?

