Dans les coulisses du Cabaret Mado avec Gisèle Lullaby

On est allé en coulisse du Cabaret Mado où on a pu voir Simon Gosselin se transformer sous nos yeux en la flamboyante Gisèle Lullaby. On a même pris quelques photos pour que vous en soyez aussi témoin.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

«J’ai toujours eu un côté féminin en moi qu’il fallait que j’exprime», raconte Simon Gosselin, alias Gisèle Lullaby. «Faire du drag, ça m’a montré que c’était correct de jouer une femme et que ça n'a pas moins de valeur.»

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Tous les mardis, c'est FULL GISÈLE au Cabaret Mado. La drag queen qui est candidate à la troisième saison de Canada’s Drag Race y reçoit des artistes de talent pour vous en mettre plein la vue et vous divertir.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

- Avec Sarah-Florence Benjamin