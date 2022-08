Gros bras, gros totons, gros char: un TikTok viral fascine

Partager







Parfois, peu de mots sont nécessaires pour exprimer une grande idée.

Dans un TikTok publié il y a quatre jours, l’utilisateur biglo1234 réussit à véhiculer son message avec deux petites phrases.

«Gros bras, gros totons, gros char. Ça, c’est le rêve américain mon chum.»

Quand James Truslow Adams a utilisé l’expression «rêve américain» pour la première fois en 1931, c’est clairement de ça qu’il parlait.

Mais dans le TikTok qui nous intéresse, il y a aussi un soutien visuel. Quand l’utilisateur dit «gros bras», il nous montre son gros bras. Quand il dit «gros totons», il nous montre la poitrine de la jeune femme qui l’accompagne (on ne connaît pas la nature de leur relation, mais on pourrait supposer qu’ils forment un couple). Et quand il dit «gros char», ben, il nous montre une voiture. C’est comme de la poésie visuelle.

Même s’il est bref, le message d’espoir du prophète vêtu de Hugo Boss semble avoir résonné chez de nombreux Québécois. Depuis sa publication, la vidéo de dix secondes a été vue presque un million de fois, a reçu plus de 50 000 mentions «j’aime» et a été partagée plus de 6 000 fois.

Il est aussi important de préciser que l'auteur de la vidéo est nul autre que Loïc, connu du grand public pour sa participation à l'émission Célibataires et nus.

On ne sait pas si la vidéo connaîtra autant de succès que d’autres classiques, comme «pas le temps de niaiser» ou encore «j’ai l’doua», mais elle risque tout de même d’être citée dans de nombreux partys québécois dans les semaines à venir.

