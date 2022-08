Jay Du Temple adopte un nouveau look qui risque de ne pas faire l'unanimité

Partager







Jay Du Temple est la toute dernière personnalité masculine à avoir adopté la tendance controversée de 2022 : la moustache!

Si vous êtes allés au cinéma en 2022, vous avez sans doute vu l’un de vos acteurs favoris porter une moustache fournie. Qu’on aime ou pas, c’est la tendance.

L’humoriste et animateur Jay Du Temple a récemment été aperçu en spectacle au Bordel, arborant un tout nouveau look capillaire et de pilosité faciale.

En effet, Jay a rasé sa barbe pour ne garder qu’une moustache. Il a agencé le look à une chevelure coupée très courte.

Qu'en pensez-vous?

Sondage Préférez-vous Jay avec ou sans moustache? Avec! Sans... Partagez votre résultat sur Facebook

Mais Jay n’est pas seul! On a remarqué la moustache récemment sur plusieurs stars hollywoodiennes, dont Miles Teller dans Top Gun : Maverick.

Que pensez-vous du look sur ces différents acteurs?

Sondage Instagram / AFP Chris Evans Avec moustache Sans moustache Miles Teller Avec moustache Sans moustache Aaron Taylor-Johnson Avec moustache Sans moustache Jacob Elordi Avec moustache Sans moustache Zac Efron Avec moustache Sans moustache Partagez votre résultat sur Facebook

