Selena Gomez magnifique en maillot de bain sur un yacht en Italie

L’été est loin d’être terminé selon les deux derniers TikTok de Selena Gomez! La chanteuse se prélasse sur un bateau en maillot de bain et on ne peut faire autrement que de la jalouser. Et l’admirer!

De passage en Italie pour passer du bon temps sous le soleil, Selena Gomez a partagé deux vidéos sur TikTok montrant des magnifiques maillots de bain.

Dans un premier vidéo, celle qui vient tout juste d’avoir 30 ans porte un une-pièce noir en encolure carrée qui lui va à merveille.

Elle vaporise son visage de bruine Rare Beauty avant de replacer ses immenses lunettes de soleil Miu Miu. Un véritable mood!

Dans le second TikTok, Selena en a profité pour passer un message important en plus de montrer son magnifique une-pièce multicolore de la marque La Mariette.

Selena fait du lip sync sur une femme qui répond à quelqu’un qui lui demande de rentrer son ventre. «Je ne rentre rien! Les vrais ventres sont de retour», répond-elle.

Elle a bien raison!

