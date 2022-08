Far Cry 6 gratuit tout le week-end

Partager







Ce week-end, restez au frais à l’intérieur et jouez à Far Cry 6 gratuitement.

• À lire aussi: Far Cry 6: pourquoi y jouer... et pourquoi passer son tour [CRITIQUE]

• À lire aussi: Un whiskey pour les 15 ans d’Assassin’s Creed

Jusqu’au 7 août, Ubisoft nous invite à Yara, le paradis tropical où se déroule l’histoire de Far Cry 6. Il sera possible de jouer au jeu complet et aux trois missions cross-over, dont celle de Stranger Things.

L’accès est gratuit aux joueurs sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 et PS4 jusqu’à dimanche 15h. Pour télécharger le jeu, cliquez ici pour vous rendre sur la page de l'évènement.

Si l’expérience est convaincante, il sera possible d’économiser jusqu’à 60% de rabais sur le jeu complet et jusqu’à 50% sur la passe de saison.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s