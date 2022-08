La blonde québécoise de Cole Sprouse partage des photos intimes de sa vie avec l'acteur

Partager







Cole Sprouse a soufflé ses 30 bougies le 4 août et son amoureuse en a profité pour partager plusieurs adorables photos de leur vie à deux.

En couple depuis 1 an et demi, Cole et Ari Fournier, une mannequin québécoise, semblent filer le parfait bonheur.

Pour souligner l’anniversaire de son copain (et en l'occurrence de son jumeau, Dylan!) Ari a publié un magnifique carrousel sur Instagram.

Sous les photos, on peut lire ceci :

«Difficile de décrire en quelques photos à quel point nous avons du plaisir ensemble et à quel point j’aime célébrer la vie chaque jour avec toi. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Bonne fête mon amour, voici 30 ans».

Le carrousel comprend des clichés d’Ari et Cole qui s’embrassent et qui passent du bon temps en voyage. On va vraiment l'impression de voir une petite partie de leur intimité!

Rappelons qu’après une rupture très médiatisée avec Lili Reinhart au début de 2020, Cole a commencé à fréquenter Ari Fournier au printemps 2021.

Ils ont officialisé leur couple en faisant une apparition sur le tapis rouge de la première du film Moonshot en mars 2022.

Depuis, Lili semble elle aussi avoir retrouvé l’amour.

Longue vie aux amoureux!

