Le prix des résidences a commencé à reculer et ce n’est qu’un début

Après Vancouver et Toronto, c’était au tour de Montréal d’enregistrer une diminution du nombre de ventes sur le marché immobilier en juillet. Ce ralentissement plus rapide que prévu des ventes – et de la surenchère! – annonce un retour prochain à l’équilibre... et une baisse des prix.

Le marché immobilier de la province se calme progressivement et les prix ont déjà commencé à reculer à Montréal, en juillet, selon les toutes dernières statistiques de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

«Le changement de la dynamique du marché est clairement confirmé, a fait savoir le directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant. L’ampleur de la hausse des taux d’intérêt, en seulement 4 mois, a accéléré le ralentissement du marché, quoique de façon beaucoup plus progressive que dans d’autres grandes villes canadiennes.»

Le nombre de ventes résidentielles en juillet a baissé de 18% par rapport au même mois en 2021. Si les prix demeurent élevés par rapport au marché prépandémique, on a noté une diminution importante de la surenchère et un début de baisse des prix.

Par exemple, le prix médian des maisons unifamiliales dans la grande région métropolitaine s’est établi à 550 000$ en juillet, soit une hausse de 10% par rapport à juillet 2021, mais une baisse de 30 000$ comparativement à avril 2022.

Cette chute s’explique par «la baisse du pouvoir d’achat des ménages et un affaiblissement de leur capacité à se qualifier pour obtenir un prêt hypothécaire», explique Charles Brant.

Des écarts importants ailleurs au Canada

Si le phénomène est encore timide au Québec, le marché immobilier canadien connaît présentement une correction significative dans plusieurs villes du pays, menant à des écarts jusqu’à 20% entre le prix affiché et celui à la vente, a rapporté en juillet le National Post.

On y donnait l'exemple de maisons vendues quotidiennement jusqu'à 100 000$ moins cher en banlieue de Toronto, en Ontario, à Victoria, en Colombie-Britannique, ou même à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le Québec ne devrait cependant pas connaître le même sort, compte tenu du fait que les investisseurs immobiliers y sont moins nombreux et que la surenchère a été moins importante dans les derniers mois.

