Une Britannique se plaint que son mari a 100 érections par jour

Quand on arrive à l’adolescence, il y a plein de changements dans notre corps. Autant chez les petites filles que chez les petits gars, on doit apprendre à vivre avec ces transformations et les signes de la puberté. Ce n’est pas toujours évident, mais normalement, ça finit par passer.

Ou peut-être pas non plus...

Pour une femme britannique, la vie de couple est très dure. Un immense combat long et persistant. Comme si quelque chose se mettait entre elle et son conjoint à chaque fois que le regard de ce dernier se jette sur sa douce moitié.

On parle bien évidemment de son pénis.

Vikki Brown, 31 ans, affirme que son mari peut avoir près de 100 érections par jour.

Vikki Brown, 31, says her boyfriend, Lucas Martins, 39, suffers from 100 erections a day which tires her out https://t.co/GZn8qVJpuO — Mizz Ebony 😉👸🏾👑 (@mizz_ebony247) August 4, 2022

Elle dit qu’à chaque fois que son conjoint pose le regard sur elle, le sang de son corps converge vers son entrejambe et il devient au garde-à-vous.

«Depuis deux ans, peu importe ce que nous faisons, il y a une érection. Que ce soit au restaurant, en train de regarder un film ou avec des amis, il finit toujours par être bandé. Il n’y a jamais de repos», explique-t-elle.

Le principal intéressé, Lucas Martins, 39 ans, confie pour sa part ne jamais avoir eu ce genre de problème avec ses compagnes précédentes. En revanche, les docteurs ont indiqué qu’il n’y avait rien de dangereux dans ce qu’il vivait et que ce n’était que le résultat de ses envies constantes envers Vikki.

My man gets 100 erections a day and I get no rest at all https://t.co/k6uLcH05yb pic.twitter.com/CqOgVSekTv — New York Post (@nypost) August 3, 2022

«Ça semble être naturel. J'ai une femme merveilleuse à côté de moi », avoue Martins.

«C'est une déesse. Elle n'a qu'à me regarder et à me parler, et j’ai envie d’elle instantanément», ajoute-t-il.

Le couple s’est rencontré à l’épicerie ce fût l’érection au premier regard.

En espérant que le service-trois-pièce de Martins ne coupe pas l’appétit sexuel de Vikki à la longue.

Des synonymes

En terminant, il est très difficile, bien qu’agréable, d’écrire un texte journalistique qui parle d’érection constante sans trop utiliser le mot pénis. Si jamais ça vous intéresse, voici une liste de 5 mots quand même comiques trouvés sur internet qui désigne l’attribut sexuel d’un homme.

1. Le thermomètre à moustache

2. Le madrier (ne s’applique pas à tous évidemment)

3. Le priape (le nom d’un dieu qui ne pouvait jamais se trouver des pantalons à sa taille)

4. Le grand-chauve (encore une fois ne s’applique pas à tous)

5. Le boute-joie

