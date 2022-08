9 choses à savoir sur Fabienne Laferrière, l'étoile montante de TikTok

Partager







Elle était l'une des vedettes du tapis rouge du festival Juste pour ados, et elle attire plus de 209 000 abonnés sur son compte TikTok. Qui est Fabienne Laferrière?

Tous les regards étaient rivés sur Fabienne et son ensemble coordonné, intrigués par cette fille énergique et stylée.

Voici 9 choses à savoir sur la vedette montante du web.

1) Ses vidéos TikTok amassent des dizaines de milliers de vues.

@fabiennelaferriere Mes fabidou qui sera à Osheaga ce weekend ? Moi je vais être la DIMANCHE! Aidez-moi à trouvez mon outfit dans ma selection 🙏🏾 Écrivez-moi en commentaire le chiffre de votre look favoris🫶🏾 ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

Fabienne est en voie d'obtenir 210 000 abonnés sur la plateforme. Elle y présente son quotidien et nous embarque dans ses projets.

2) Fabienne est animatrice et elle prête sa voix à différentes productions.

Elle chérit le rêve d'animer depuis qu'elle est toute petite. Voilà qu'en 2020, elle animait l'émission web Tabou Moderne, qui survolait des sujets souvent jugés en société. Elle a aussi fait quelques animations de scène, doublages, publicités et contrats de voix. Peut-être l'avez-vous déjà entendue, sans savoir que c'était Fabienne.

3) Fabienne a été adoptée à 21 mois.

Adoptée à Haïti à presque deux ans, Fabienne a grandi à Trois-Rivières dans une famille de quatre enfants. Parmi sa fratrie, l'une de ses soeurs a elle aussi été adoptée.

4) Elle est en couple avec Denis Tétrault, depuis environ quatre ans.

L'homme, affectueusement appelé «Doudou» dans diverses vidéos TikTok, a rencontré Fabienne lorsqu'elle animait un événement pour amasser des dons pour les orphelinats. Il y a une différence d'âge entre les deux de 46 ans. Le sujet est abordé candidement dans plusieurs vidéos TikTok mais également dans un épisode du podcast Sexe Oral, avec Lysandre Nadeau et la Dre Point G.

5) Fabienne a un sens aiguisé de la mode

Sur son blogue Fabe.style, ainsi que sur Instagram et TikTok, on peut s'inspirer de son style, dont son dernier, présenté à Osheaga. Elle est ambassadrice de Shein.

6) Elle a un chien qui s'appelle Cognac

Le poilu est de race shih tzu. Il a été adopté il y a un peu plus d'un an.

7) Elle a vécu un événement tragique qui a changé ses perspectives.

En 2018, Fabienne a perdu sa meilleure amie, Michelle, décédée subitement. C'est ce choc dans sa vie qui a fait en sorte que Fabienne vit à 100 milles à l'heure. Elle a d'ailleurs écrit, dans un texte sur son histoire, que cet événement «m’a fait comprendre, entre autres, que la vie est courte et qu'il est donc essentiel de faire ce que l’on aime». Une lueur d'espoir dans une situation difficile.

8) Elle a déjà vécu une abdominoplastie

Fabienne a tout documenté sur sa chaîne YouTube, Fabienne Laferrière. Elle désirait que ses vlogs aident à éduquer et à sensibiliser à certains types de chirurgie.

9) Fabienne s'implique beaucoup

Animer des événements-bénéfice, s'impliquer auprès d'organismes et de causes n'est pas inconnu pour la jeune femme. Elle met la main à la pâte pour faire bouger les choses.

