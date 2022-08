îleSoniq 2022 : les plus beaux looks des influenceurs québécois

Partager







Ce week-end, le parc Jean-Drapeau accueillait le festival ÎleSoniq pour sa 8e édition durant 3 journées sous le thème du party.

Pour l'occasion, une tonne d'adeptes de musique EDM se sont réunis, ainsi qu’une belle brochette de personnalités locales.

Nous avons sillonné le parc à la recherche de nos influenceurs québécois préférés pour voir qui était de la partie.

Voici toutes les vedettes repérées au festival ÎleSoniq cette année :

Cassandra Bouchard

Alejandra Carranza

Jade Hassouné

Alejandra Carranza

Emy Lalune

Alejandra Carranza

Gaël Comtois

Alejandra Carranza

Naomy Bobe

Alejandra Carranza

Markantoine

Alejandra Carranza

Rebeka Brossard

Ines, Stevens et Sarah-Donia

Gabrielle Marion

Jenny

Noemy Petit

Camille Dufresne

Alex L'Abbée

Chloé Rioux

