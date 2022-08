Le défilé de Fierté Montréal 2022 annulé pour des raisons de sécurité

Partager







Le défilé de Fierté Montréal a été annulé dimanche matin, quelques heures seulement avant le moment où il devait s'amorcer.

• À lire aussi: Combien ça coûte, faire de la drag?

«Nous annonçons à regret que l’emblématique Défilé de la Fierté n’aura pas lieu aujourd’hui pour des raisons de sécurité. Un manque d’effectifs pour assurer la sécurité le long du parcours est à la source de cette décision prise en accord avec le SPVM tôt ce matin», a écrit Fierté Montréal dans une publication Facebook mise en ligne un peu après 9h.

Le défié devait commencer à 13h. Environ 100 000 personnes étaient attendues, dont 12 000 participants, incluant plusieurs politiciens comme le premier ministre François Legault.

En entrevue à Radio-Canada, le directeur général de Fierté Montréal a expliqué qu'il manquait environ 80 personnes, salariées et bénévoles, pour permettre la tenue de l'événement. Il a aussi demandé à la communauté de ne pas organiser de marche improvisée au centre-ville, et dit qu'il souhaitait organiser un autre événement au cours des prochains mois.

Il invite plutôt les gens à participer au reste de la programmation.

«Les autres événements se déroulant à l’Esplanade du Parc olympique à compter de 14 heures ─ T-Dance et spectacle de clôture avec Pabllo Vittar ─ auront toutefois lieu comme prévu», a publié sur Facebook l'organisation.

• À lire aussi: Ça veut dire quoi, être queer? On a demandé à 7 personnalités LGBTQ+

Commentaires négatifs

Des centaines de commentaires ont rapidement été postés sous la publication de Fierté Montréal, dont plusieurs négatifs.

«Très dommage de prendre une telle décision si peu de temps avant l’événement, pour les artistes et les bénévoles. J’espère que les administrateurs auront la décence de s’adresser à la population», a notamment écrit un utilisateur.

«Vraiment décevant pour les participants. Une annulation à quelques heures de l'évènement pour une problématique assurément connue depuis un moment. Très ordinaire», a écrit une autre.

Dans les publications de Fierté Montréal faites au cours des derniers jours, rien ne laissait paraître que le défilé était en péril, ou que l'organisation était à la recherche urgente de bénévoles.

• À lire aussi: «Des drags, y’en aura jamais trop» – Suki Doll

Policiers écartés

Plusieurs commentaires laissés sur la page Facebook de l'organisation dimanche matin faisaient aussi référence au fait que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avaient été écartés du défilé par l'organisation, comme le rapportait Le Devoir samedi. «Historiquement, et encore aujourd’hui, certaines de nos communautés ont été maltraitées par les forces policières. Et comme on représente toutes les communautés, on ne pouvait juste pas inclure de forces policières au sein du défilé», avait dit en entrevue Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Fierté Montréal a confirmé au 24 heures que cette interdiction de participation concernait uniquement certains policiers qui devaient participer à l'événement comme marcheurs. Le SPVM devait bel et bien organiser la sécurité de l'événement.

À VOIR AUSSI