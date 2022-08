Un premier complexe touristique à Cuba pour la communauté LGBTQ+

Partager







Alors que la semaine de la Fierté bat son plein à Montréal, des communautés LGBTQ+ d’ailleurs continuent de repousser des barrières. Notre collaborateur s'est récemment rendu au premier complexe ouvertement LGBTQ+ à Cuba, signe que les mentalités évoluent dans ce pays communiste aux plages idylliques.

• À lire aussi: Pourquoi le défilé de la Fierté 2022 à Montréal a réellement été annulé?

Quelques mois à peine après son ouverture, le Gran Muthu Rainbow avait dû fermer ses portes en raison de la pandémie, avant de rouvrir au printemps dernier. Une longue attente pour certains employés du premier complexe hôtelier LGBTQ+ des Caraïbes, qui avaient hâte de revoir s’ouvrir l’hôtel qu’ils considèrent comme un «symbole de tolérance» des Cubains face à leur communauté, longtemps discriminée.

Photo Guillaume Lavoie

«Autrefois, ici, les gens ne pouvaient pas se promener dans les rues en affichant leur homosexualité. Les hommes pouvaient même être arrêtés et examinés s’ils étaient soupçonnés de porter du maquillage et des tenues jugées féminines», raconte Yoralndys Peiyon Cabrera, un danseur de la troupe de danse de l’hôtel cinq étoiles. Les homosexuels ne pouvaient pas se regrouper entre eux et étaient souvent amenés en prison sans raison valable, se rappelle l’employé ouvertement gai.

Aujourd’hui, la troupe de danseurs et de chanteurs de l’hôtel, dont Yoralndys fait partie, présente chaque semaine des numéros de Drag King et de Drag Queen colorés, réfléchis et chorégraphiés avec soin, qu’ils présentent à la clientèle internationale du complexe. Ce genre de spectacles, encore interdits il y a quelques années, est maintenant encouragé, promu et rentabilisé.

Photo Guillaume Lavoie

L’arrivée du nouvel hôtel a été bénéfique pour la communauté LGBT des environs, ajoute Yorlandys, puisque plusieurs employés du complexe sont issus de la communauté LGBTQ+ des villes avoisinantes.

• À lire aussi: «Des drags, y’en aura jamais trop» – Suki Doll

Avancées sociales

Cuba s'ouvre sur le monde, petit à petit. C'est d'autant plus tangible depuis l'arrivée d'Internet pour tous en 2019 et l'importance accordée à l'industrie du tourisme depuis plusieurs années. Pour la communauté LGBTQ+, c'est l'arrivée au pouvoir en 2018 du président Miguel Díaz-Canel qui a changé la donne. L'homme politique, ouvertement en faveur du mariage pour tous, a donné un peu de souffle à la communauté et a permis de faire évoluer les mentalités.

Malgré ces avancées, la constitution cubaine actuelle ne reconnaît toujours pas le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples de même sexe. Un référendum organisé à la fin septembre pourrait cependant mener à certains changements de lois.

• À lire aussi: Voici pourquoi les enjeux trans sont toujours importants en 2022

Plus de tolérance

Les Cubains font de plus en plus preuve d’ouverture, de tolérance et d’acceptation, explique la représentante de service à la clientèle de l’hôtel Marlis Noraisy. Ils veulent amener une modification à la constitution pour reconnaître les droits de tous, ajoute-t-elle.

Photo Guillaume Lavoie

Pour le moment, Cuba tente de s’ouvrir sur le monde pour élargir sa clientèle de touristes et le peuple profite des avancées sociales qui en découlent. Le Gran Muthu Rainbow, bien qu’il soit un outil de commercialisation destiné à attirer la communauté LGBTQ+, représente néanmoins un symbole d’espoir et de changement.

À VOIR AUSSI - Iel a maintenant le genre X sur ses papiers