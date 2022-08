Partager







Apple a dévoilé quatre jeux qui rejoindront le service Apple Arcade en août. Parmi la sélection, on retrouve quelque chose pour tous les goûts!

Voici donc les sorties annoncées pour Apple Arcade en août.

Amazing Bomberman (Konami)

5 août 2022

Le célèbre Bomberman arrive sur Apple Arcade avec Amazing Bomberman! Il s’agit d’un tout nouveau jeu de la franchise avec des graphismes modernes et une musique fantastique créée exclusivement pour cette nouvelle expérience. Amusez-vous dans des batailles palpitantes sur des scènes qui changent au rythme de la musique, et invitez des amis à se joindre à vous. Les joueurs peuvent aussi collecter des objets personnalisables et perfectionner leurs compétences dans le mode entraînement.

My Talking Tom+ (Outfit 7)

12 août 2022

Courtoisie Apple Arcade / Outfit 7

À moins de vivre dans une grotte, vous connaissez probablement le célèbre Talking Tom. Dans cette version de l’animal de compagnie virtuel, le joueur doit garder Tom heureux et en santé, tout en s'amusant avec lui. Vous pouvez l’habiller, le flatter et même lui parler.

Jetpack Joyride 2 (Halfbrick Studios)

19 août 2022

Barry Steakfries revient dans une autre aventure frénétique. Jetpack Joyride 2 est la suite très attendue du jeu mobile acclamé permettant aux joueurs de contrôler un protagoniste et son jetpack. Avec des graphismes HD repensés, de nouvelles animations, de nouvelles mécaniques et une nouvelle façon de jouer, Barry va une fois de plus faire des ravages dans les mystérieuses expériences des «scientifiques».

Love You To Bits+ (Alike Studio)

26 août 2022

Cette adorable aventure science-fiction point & click charmera les mordus d’énigmes. Les joueurs suivent Kosmo, un explorateur spatial débutant (et un peu maladroit) à la recherche de Nova, sa petite amie robot. Explorez des mondes étranges et leurs puzzles mystérieux!

À VOIR AUSSI