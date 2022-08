Catherine Peach lance sa compagnie de bijoux et on veut tout!

Partager







Catherine Paquin, alias Peach, lance sa toute première compagnie de bijoux, APPY, et les morceaux sont parfaits!

• À lire aussi: Catherine Peach a maintenant les cheveux roses et tu dois voir ça

Depuis toujours, les bijoux représentent pour Catherine bien plus qu’une simple breloque inanimée. Certains lui apportent du bonheur, d’autres de l’amour en fonction de celui ou celle qu’il lui a donné.

Connue pour son positivisme et sa joie de vivre, le nom APPY (happy sans h) était donc de mise pour cette collection qu’elle a imaginée et créée.

Cette toute première collection comprend 13 bijoux en acier inoxydable plaqué or 18k.

On y retrouve 3 bagues, 3 chaînes, 3 boucles d’oreilles et 4 breloques. Des soleils, coeurs, lunes et happy faces sont au rendez-vous, collant tout à fait à l’image de Catherine.

Courtoisie

Courtoisie

La jeune femme a choisi l’acier, car il offre la meilleure résistance de tous les matériaux métalliques en plus d’être durable et de ne dégager aucune fumée toxique.

Elle affectionne particulièrement la bague soleil qui possède une pierre citrine, la Pierre de richesse, qui favorise l’équilibre des énergies et la concentration. Cette pierre énergisante développe fortement la créativité et la confiance en soi, elle signifie aussi le bonheur.

Courtoisie

Son autre chouchou est la breloque cœur qui s’ouvre qu’elle surnomme le porte-bonheur.

Courtoisie

Toute la collection sera en vente à partir du 8 août à 17h sur le site web de APPY. Les bijoux se vendent entre 15$ et 115$.

Bonne nouvelle, celle-ci est la première collection, mais il y en aura d’autres qui suivront au gré des saisons.

On adore!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s