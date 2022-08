Le film de Pac-Man sera un «live-action»

Partager







Un film live-action du classique de l’arcade Pac-Man est en développement, selon The Hollywood Reporter.

La compagnie Bandai Namco Entertainement s’est associée à Wayfarer Studios pour réaliser le projet ambitieux. Toujours selon The Hollywood Reporter, le film va se baser sur une idée originale de Chuck Williams, l’un des producteurs de Sonic the Hedgehog (2020) chez Lightbeam Entertainment.

Pour le moment, il n’existe pas plus de détails sur le projet. On ne sait pas si le film utilisera un hybride live-action et animation comme Sonic the Hedgehog, mais les chances sont bonnes. Une version totalement live-action avec une personne qui porte un costume douteux de Pac-Man serait plutôt surprenante.

Pac-Man rejoint la liste des adaptations de jeux vidéo pour la télé et le cinéma qui s’en viennent, dont Super Mario Bros. et The Last of Us. Aucune distribution n’a été dévoilée.

