Le petit gars dans Jerry McGuire est aujourd’hui très musclé

En 1996, l’agent sportif Jerry McGuire était tombé sous le charme d’un petit gars à lunettes.

Le monde entier avait été touché par cette histoire et l’acteur qui jouait le petit gars, Jonathan Lipnicki, était devenu la coqueluche du moment.

Malgré le fait qu’il est toujours acteur aujourd’hui et qu’il a plusieurs films à son actif, le public s’est rapidement désintéressé du jeune homme.

Si vous vous demandez de quoi il a l’air aujourd’hui, 26 ans après le plus grand rôle de sa carrière, vous risquez d’être surpris.

Lipnicki n’a plus rien du petit nerd à lunettes. L’homme aujourd’hui âgé de 31 ans est non seulement plus grand, mais aussi assez «chesté», comme on dit en bon français.

En plus de la scène, Lipnicki est aussi un as des arts martiaux mixtes. Il a commencé à s'entraîner alors qu’il était tout jeune et après de nombreuses années, il a obtenu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en 2020.

Il utilise aussi ses habiletés pour le grand bien mondial. En 2021, après une vague d’attaques antisémites à Los Angeles, l'acteur rejoint un groupe de combattants qui se sont donné comme mission d’accompagner des juifs orthodoxes à la synagogue afin qu’ils puissent prier en toute sécurité.

Lipnicki, qui n’est pas juif, a affirmé en entrevue que selon lui, «tout le monde devrait avoir le droit d’aller prier sans vivre de discrimination».

