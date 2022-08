[VIDÉO] Cigale: 2 jours de musique, de chaleur et de gros fun à la baie de Beauport

Partager







C’est le week-end dernier, à la baie de Beauport, que se déroulait la toute première édition de l’événement Cigale.

Des gens de la région de Québec, de même que de partout dans la province, étaient rassemblés sur la plage pour assister à des spectacles d’artistes tels que Kaleo, Portugal. The Man, Milk & Bone, City and Color, Kim Churchill et bien plus.

Volleyball de plage, baignade, planche à pagaie, magasinage étaient aussi au rendez-vous pour les cigaliers.

Silo 57 était sur place pour présenter le QUAI SILO 57, où trois commerçants québécois étaient installés avec leur pop-up shop.

On peut dire que c’est mission accomplie pour l’équipe de Cigale!

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir ce que vous avez manqué si vous n’étiez pas sur place!