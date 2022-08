Voici ce que Joey King pense réellement des films «Kissing Booth»

Partager







Joey King ne recule devant rien. Questionnée à savoir se qu'elle ressentait d'avoir pris part à la trilogie de films romantiques adolescents Kissing Booth sur Netflix de 2018 à 2021, la jeune femme répond avec confiance.

La vedette de la comédie romantique en trois volets The Kissing Booth ne sent aucune honte à avoir participé à ces productions malgré les critiques. Au contraire, elle est fière d'avoir interprété Elle Evans pendant trois films et elle n'en dit que du bon.

Joey s'est défendue face aux critiques. «Je ne pourrais en être plus fière. J'ai aimé ces films et jouer ce personnage m'a rendue heureuse. Je ne vais jamais regretter ces films et je les aime très fort, peu importe ce que les gens en disent.»

Ça lui importe peu que les gens disent d'elle qu'elle est collée au rôle de Elle. Depuis Kissing Booth, Joey perce l'écran, notamment en ayant interprété Gypsy Rose Blanchard dans la série tirée d'une histoire vraie, Tessa dans The In Between et La Princesse dans The Princess, et maintenant dans Bullet Train.

En tournée mondiale pour ce récent film, l'actrice de 23 ans se fait interroger concernant les choix de personnages qu'elle interprète, tous si différents les uns des autres. C'est justement pour toujours avancer et garder une énergie créative que Joey choisit des rôles si opposés et variés.

«Je ne crois pas que je sois prise dans un rôle particulier puisque je ne m'impose pas de paramètres particuliers. Je continue de faire des choix bizarres et fous!»

Joey King interprète Prince dans la comédie d'action Bullet Train. Le film est présentement à l'affiche.

