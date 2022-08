Lysandre Nadeau annonce qu’elle est enceinte et voici tous les détails

Partager







L’influenceuse Lysandre Nadeau a surpris tout le monde en dévoilant sur Instagram qu’elle attendait un enfant. Son annonce risque de vous mettre les larmes aux yeux!

Lysandre a partagé une adorable photo d’elle et de son ventre légèrement rebondi, tenant à la main une échographie, accompagnée de son chat Patate.

Le père est l’ex de Lysandre, Claude Bégin, de qui elle avait annoncé sa séparation il y a près d'un an, en août 2021.

«Ça fait 13 semaines maintenant que je cohabite dans mon corps avec un petit être qui grandit. Ça a été une grosse surprise pour Claude et moi», peut-on lire sous la photo.

«La vie a mis quelque chose sur notre chemin que nous n’avions pas prévu, mais on a choisi de l’accueillir et de faire de notre mieux. On s’aime vraiment fort, on communique toujours dans l’amour et le respect, et nous avons l’objectif commun d’être de bons parents pour notre bébé, qui est prévu pour février 2023.»

Lysandre continue en expliquant qu’ils ne savent pas exactement sous quelle forme ils vont vivre ensemble cette expérience, mais qu’ils sont prêts à tout. Rappelons que Claude est déjà le père d'un garçon de 13 ans.

La jeune femme termine l’annonce touchante en s’adressant directement à son bébé: «Mon bébé, j’ai hâte d’apprendre à te connaître. De redécouvrir le monde avec toi. Qu’on se fasse grandir. J’ai hâte de t’entendre rire, de te câliner. De te voir dans les bras de ton père, de ton grand frère, de tes grands-parents, de tes oncles et de tes tantes (de sang et de cœur). De te voir avec nos minous. Depuis tout ce temps-là, tout ce que j’accomplissais et franchissais, c’était pour toi. Je le comprends maintenant. C’est toi, mon destin. Je t’aime.»

Wow! En parallèle, Lysandre a publié une vidéo YouTube dans laquelle elle répond à des questions qu’elle s’était posées à elle-même il y a de cela 10 ans.

Vers la fin de la vidéo, la Lysandre d’il y a 10 ans demande à sa version future si elle a des enfants, car elle en veut vraiment.

C’est alors que Lysandre aujourd’hui, visiblement émotive, lui répond en lui montrant son petit ventre.

Lysandre ne sait pas encore le sexe, mais la date d’accouchement est prévue pour le 10 ou le 11 février 2023.

Elle termine en précisant que le papa n’est pas techniquement son amoureux, mais peut-être, on ne sait pas. Ils semblent être en train de clarifier le tout.

Toutes nos félicitations à Lysandre et Claude!

