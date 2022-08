MultiVersus dépasse les 10 millions de joueurs uniques

Partager







À peine trois semaines après le début de sa bêta ouverte, le jeu MultiVersus a enregistré un peu plus de 10 290 000 comptes uniques.

Selon PC Gamer, ces données ont été recueillies grâce au site tracker.gg, qui accède à l'API du jeu pour extraire différentes statistiques.

En plus d’être gratuit, MultiVersus a rapidement gagné en popularité auprès de la communauté de joueurs. Toujours selon PC Gamer, en seulement 7 jours, le jeu avait déjà atteint cinq millions de comptes créés.

MultiVersus, un clone Wish de Smash? Oh que non!

Sorti en bêta ouverte le 26 juillet, le jeu de Warner Bros. met en vedette des personnages tirés des différentes franchises appartenant à la compagnie.

La semaine dernière, Warner Bros. a annoncé que la date de sortie de la saison 1 avait été repoussée ultérieurement. Le report inclut également la sortie du personnage de Morty de la série animée Rick & Morty. La saison 1 devait débuter le 9 août et la sortie de Morty devait se faire en même temps. Des modes d'arcade classique et compétitif sont aussi prévus.

Le nouveau jeu de combat présente des personnages emblématiques tels que Batman, Bugs Bunny, Shaggy et Velma de Scooby Doo, et plus encore. Pour le moment, le jeu est offert gratuitement en bêta ouverte sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

