Quelqu’un a fait imprimer des cartes à distribuer à ceux qui se stationnent mal

Un utilisateur de Reddit a eu une astucieuse idée pour faire savoir aux gens qui stationnent comme de la m*rde qu’ils stationnent comme de la m*rde.



C’est dans le toujours très intéressant sous-Reddit r/Quebec que l’utilisateur Sillvaro a publié sa brillante création.

«​​Hier j'ai vu un pick up prendre quatre places de stationnement. Ça m'a inspiré à imprimer ces cartes», a écrit l’internaute, en joignant deux photos des fameuses cartes.



Au recto du bout de carton, on peut lire la raison pour laquelle il est distribué.

Le message est sans équivoque.

Reddit u/Sillvaro

Au verso, on retrouve plutôt une invitation à mettre en pratique sa coordination.

Reddit u/Sillvaro



Le plus beau dans tout ça, c’est qu’en tant qu’âme généreuse et bienveillante, Sillvaro a rendu disponible son design sur les interwebs, pour que tout un chacun puisse imprimer ses propres cartes et les distribuer à qui mieux mieux.

Il a même corrigé la petite faute dans le mot «censée» par la même occasion.

Gare à vous, stationneurs de m*rde!

