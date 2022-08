Sonic 3: une date de sortie déjà annoncée

Partager







Le hérisson bleu le plus rapide de l’univers reviendra sur le grand écran à temps pour les vacances des Fêtes de 2024 avec le troisième chapitre de Sonic The Hedgehog.

• À lire aussi: Le film de Pac-Man sera un «live-action»

• À lire aussi: «The Punisher»: Rosario Dawson révèle qu’une suite s’en vient

Paramount a annoncé que la suite animée sortira en salle le 20 décembre 2024. ​​La date de sortie signifie que Sonic 3 affrontera Avatar 3 durant la période des Fêtes. Il faut toutefois garder en tête qu’il n’est pas rare de voir les films de James Cameron être déplacés à des dates ultérieures.

Ben Schwartz, qui prête sa voix à Sonic, s'est récemment rendu sur Twitter pour partager la nouvelle, en publiant un GIF de Sonic, Tails et Knuckles.

HAPPY HOLIDAYS!!! #SonicMovie3 IS COMING TO THEATRES ON DECEMBER 20, 2024!!! AHHH!!! pic.twitter.com/2H2QtmwxZl — Ben Schwartz (@rejectedjokes) August 9, 2022

Ayant fait un tabac au box-office avec 401 millions $US un peu plus tôt cette année, Sonic the Hedgehog 2 a vu Sonic unir ses forces avec Tails pour arrêter le scientifique fou Docteur Ivo «Eggman» Robotnik et son nouvel accolyte Knuckles, afin de mettre la main sur la Master Emerald.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s