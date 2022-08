Voici les Heinekicks: des chaussures dont les semelles sont remplies de bière Heineken

Partager







L’innovation publicitaire dans le domaine de la bière, ça ne date pas d’hier.



Les plus vieux se souviendront sans doute des bouteilles ouvre-bouteilles de Miller et des aventures interactives de Miville et Legrand pour la Molson Grand Nord.

Mais dans les dernières années, en raison des restrictions liées à la publicité sur l’alcool dans plusieurs pays, les concepts de pubs de bière étaient disons...moins éclatés.

Heureusement, pour inverser cette tendance, des créatifs qui le sont vraiment ont eu l’idée (on ne sait pas pourquoi) d’inventer des chaussures qui contiennent de la nouvelle bière Heineken Silver.

Image Heineken



La célèbre marque hollandaise s’est associée au designer de chaussures Dominic Ciambone, qui fait carrière sous le nom de «The Shoe Surgeon» (le Chirurgien des chaussures) pour créer les Heinekicks.

Les Heinekicks mettent en valeur les couleurs emblématiques de la marque (le vert, le rouge et le blanc), ainsi que son fameux logo d’étoile.

Image Heineken



Mais surtout, leurs semelles translucides sont remplies, par un procédé unique et secret, de bière Heineken Silver.



Ceux qui les portent peuvent donc marcher sur de la bière, une sensation apparemment confortable et singulière.

«S'associer à Heineken pour leur nouvelle bière était un défi amusant. Nous partageons tous les deux une passion pour l'innovation et pour repousser les limites et avons créé un design pour refléter cela. La chaussure incarne non seulement l'énergie de Heineken Silver, mais la porte littéralement. Je ne peux pas dire que j'ai déjà conçu une chaussure qui contenait de la vraie bière auparavant», a déclaré Ciambone.

Image Heineken

Pour vous procurer ces superbes créations, il vous faudra cependant déployer beaucoup d’efforts.



Il vous faudra d’abord déménager à Singapour et espérer être à la bonne place au bon moment pour acheter une des 32 paires qui seront mises sur le marché.

Les sept premières seraient d’ailleurs disponibles d’ici la fin de l’année, à un prix qui n’a pas encore été divulgué.



Comme raison d’aller à Singapour, toutefois, on peut difficilement faire mieux.

