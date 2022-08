[EN IMAGES] Le fleuve de la Tamise, au Royaume-Uni, est complètement sec

Partager







La Tamise, un fleuve emblématique du Royaume-Uni, est complètement asséché sur une distance de plusieurs kilomètres. À la base d'où coulait autrefois le plus long fleuve de l'Angleterre, on trouve désormais un vallon où les traces d'humidité se font rare.

Si le cours d'eau coule toujours à Londres, à la source théorique de la Tamise, on ne trouve que quelques petites mares d'eau, exemple frappant de la sécheresse qui afflige le pays. Les événements climatiques extrêmes, comme celui-ci, seront plus fréquents et intenses dans les prochaines années à cause des changements climatiques.

AFP

«C'est complètement sec. Il y a des flaques, de la boue, mais pas du tout d'eau qui coule jusqu'ici, nous espérons bien trouver la Tamise en aval, mais jusqu'ici elle a disparu», témoigne Michael Sanders, un vacancier rencontré par l'AFP dans le village d'Ashton Keynes, à quelques kilomètres de la source.

C'est dans cette région à proximité du Pays de Galles que le fleuve a sa source. Il descend par la suite pendant 350 kilomètres vers la mer du Nord, passant à travers Londres en chemin.

AFP

«On dirait que l'on marche à travers la savane africaine, tellement c'est sec», affirme David Gibbons, un retraité qui effectue par étapes avec son épouse et un couple d'amis le chemin inverse de Michael Sanders, de l'embouchure à la source.

«On ne l'a jamais vue aussi sèche et vide», estime Andrew Jack, un fonctionnaire habitant à une quinzaine de kilomètres d'Ashton Keynes.

AFP

On ne prévoit pas que l'eau revienne de sitôt : l'agence météorologique nationale a émis mardi une alerte orange à la chaleur pour le sud de l'Angleterre et l'est du Pays de Galles entre jeudi et dimanche, avec des températures atteignant 35 à 36 degrés Celsius.

Les autorités locales demandent aux résidents d'économiser l'eau alors que la compagnie alimentant Londres a annoncé de prochaines restrictions sur la consommation, qui s'ajouteront à celles déjà en vigueur dans une partie du sud du pays.

AFP

Malgré tout, David Gibbons reste optimiste. «J'ai vécu en Angleterre toute ma vie, on a déjà eu des sécheresses auparavant», affirme-t-il. «Je pense que ça va reverdir d'ici à l'automne.»

AFP

Andrew Jack, venu en famille se promener le long du lit du cours d'eau s'avoue plus pessimiste : «À titre personnel, je suis inquiet de voir la situation s'aggraver. Le Royaume-Uni va devoir s'adapter à un climat plus chaud, avec de plus en plus d'étés comme celui-ci».

