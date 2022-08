Joe Exotic serait «paniqué» à l’idée que son ex dévoilerait bientôt une «sex tape» les mettant en vedette

Partager







Le roi des tigres, qui est toujours incarcéré, ne serait pas du tout chaud à l’idée que des vidéos de ses ébats sexuels soient rendues publiques.

Joe Maldonado-Passage, la vedette désormais emprisonnée de la fascinante série documentaire de Netflix Tiger King, craint que des images qu’il qualifie de «graphiques» soient divulguées par son ancien compagnon, Dillon Passage.

Selon ce qu’une source bien informée aurait raconté au Daily Star, l’homme de 59 ans aurait, au fil des années, emmagasiné une quantité considérable de vidéos d’ébats sexuels entre ses amoureux passés et lui, et aurait stockées celles-ci sur un disque dur.

Or, le disque dur en question serait maintenant en possession de Dillon Passage, avec qui il a entamé des procédures de divorce après leur séparation l’an dernier.



Joe Exotic croit donc que Passage pourrait être tenté de monnayer le disque dur compromettant.

«Il a stocké de nombreuses vidéos personnelles sur ce disque à partir de ses interactions avec tous ses amants. Les images ont toutes été téléchargées sur le disque, avec toutes les images du zoo G.W qui figuraient dans l'émission Tiger King sur Netflix», a déclaré la source anonyme.



Selon une des sources, l'une des vidéos montrerait Joe avec un de ses anciens conjoints alors qu'ils se livraient à des actes sexuels avec un troisième homme.

Une autre source a ajouté: «Joe adorait utiliser son caméscope en tout temps dans la chambre, donc on parle de sex tape depuis des années. Et qui sait ce que Dillon a filmé quand ils étaient ensemble.»



Joe Maldonado-Passage purge une peine de prison de 22 ans, qui a été réduite d’un an en janvier dernier, pour avoir embauché des tueurs à gage afin d’assassiner sa rivale Carole Baskin.

