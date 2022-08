Johnny Depp aurait passé un accord à sept chiffres pour renouveler son contrat avec Dior

Partager







Johnny Depp semble poursuivre son partenariat avec Dior.

Le comédien aurait en effet «renouvelé» son contrat avec la marque de luxe française après être tombé d'accord sur un montant «à sept chiffres».

Il restera donc le visage du parfum Sauvage de Dior, a déclaré une source à E! News.

Johnny Depp travaille avec la maison française en tant qu'ambassadeur du parfum Sauvage depuis 2015.

La fragrance est devenue l'article le plus vendu sur les sites Internet de Sephora et Ulta plus tôt cette année, ce qui a apparemment poussé l'acteur à renégocier son contrat.

Le Wall Street Journal a rapporté en juin que Sauvage est devenu le produit le plus vendu pendant le récent procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard, qu'il a gagné.

En juin dernier, un jury a déclaré qu'Amber Heard était coupable de diffamation pour son article du Washington Post de 2018 dans lequel elle se décrivait comme une «figure publique représentant la violence conjugale».

Dior a continué d'afficher le visage de Johnny Depp et des témoignages sur son compte Instagram pendant le procès.

Dans une publication en début de semaine, la marque a partagé des photos du comédien dans les coulisses d'un concert à Paris, avec pour légende: «Sans peur mais humain, comme Sauvage.»

Dans une autre vidéo, on peut entendre Johnny Depp dire: «Sauvage m'apporte beaucoup de souvenirs, beaucoup de spectacles... Des choses que vous avez senties en grandissant et qui, si je les sens, me ramènent directement en arrière et je vois la personne qui les portait».

