Pleine lune du 11 août: la dernière «super lune» de l’année chamboulera tout

Le 11 août 2022, en soirée, la pleine lune apparaîtra dans le ciel et elle sera plus grosse que d'habitude. Voici tout ce qu’elle signifiera.

Typiquement, la première pleine lune du mois d’août s’appelle «lune de l’esturgeon». Ce surnom provient des Premières Nations qui récoltaient une grande quantité d’esturgeon durant le mois d’août.

Puisqu’elle tombe en plein dans la période chaude, l’accumulation dans l’atmosphère d’humidité lui donne souvent une apparence rouge très spectaculaire dans le ciel.

Voici donc comment la super lune du 11 août vous affectera

Ce sera une «super lune»

Une super lune se produit lorsque la lune est à son point d'orbite le plus rapproché de la terre. Elle est donc visiblement plus grosse dans le ciel que d'habitude.

Les super lunes sont assez rares: on en compte de trois à cinq par année, mais celle-ci sera la dernière avant 2023, alors c'est le temps de prendre de super photos!

La lune sera dans le Verseau

Le signe du Verseau est associé à la communauté et à l’entraide. Lorsque la pleine lune s’y trouve, on peut ressentir un boost d’inspiration ou de motivation. On pourrait ressentir l’envie de changer quelque chose dans sa vie, voire sa façon de penser.

Dans le même ordre d'idées, le Verseau est reconnu comme un signe qui amène à sortir de sa zone de confort. Vous risquez d'être en mesure de trouver des solutions originales et hors du commun à vos problèmes.

La lune sera en conjonction avec Saturne en rétrograde

La planète Saturne est actuellement en période de rétrograde. Étant la planète autoritaire du Zodiaque, cette pleine lune sera sans doute teintée de son énergie.

Les thèmes de votre vie qui seront mis en lumière durant cette super lune risquent d'être assez lourds, voire transformateurs ou bouleversants. Cela ne veut pas dire que ce sera négatif! Il s'agira simplement d'un signe que les changements qui s'en viennent seront nécessaires à votre cheminement.

La lune formera un carré avec Uranus

La planète qui gouverne le signe du Verseau est Uranus. Elle formera un carré, un alignement considéré comme confrontant, avec la lune du 11 août. Uranus représente la justice sociale, la rébellion et le changement.

Uranus se trouve dans le signe parfois entêté du Taureau, ce qui pourrait dire que vous serez forcé.e de faire des compromis dans des sphères de votre vie où vous n'en avez pas l'habitude. Encore une fois, ce sera confrontant, mais nécessaire, et vous pourrez compter sur l'énergie du Verseau pour trouver des solutions originales.

Certains signes seront plus affectés que d'autres

Les signes fixes, soit le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, vivront cette pleine lune de façon plus intense que les autres. Pour ces quatre signes, un gros changement pourrait être à l’horizon et, que celui-ci soit négatif ou positif, cela promet d’être déstabilisant.

Au contraire, pour certains signes, cette pleine lune se trouvera dans les maisons subconscientes de leur charte, ce qui fait que ses effets seront pratiquement imperceptibles. Il s'agit du Cancer, chez qui la lune illuminera la 8e maison, de la Vierge (la 6e) et des Poissons (la 11e).

À ne pas manquer dans le ciel en soirée le 11 août!

