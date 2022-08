Splatoon 3: voici ce qui a été dévoilé lors du Nintendo Direct du 10 août

Partager







Splatoon 3, qui arrive en septembre, sera rempli de nouveautés amusantes. Nintendo dévoilait mercredi dans une diffusion Direct ce qui s’en vient dans ce nouveau chapitre de la franchise.

Le jeu de tir à la troisième personne proposera de nouvelles armes, ainsi que de nouveaux types de combats, des accessoires et même un jeu de cartes. Voici ce qui a été dévoilé lors de la diffusion Nintendo Direct du 10 août!

Mode histoire

Bien que le mode histoire ne soit pas l’attrait principal d’un jeu Splatoon, c’est l’endroit idéal pour se familiariser avec les mécaniques et les armes du jeu. Vous y incarnez Numéro 3 dans une lutte contre les Octariens, tout en découvrant les secrets d’Alterna.

Turf War (La guerre de territoire)

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Les joueurs pourront profiter de nouveaux mouvements dynamiques pour les aider à esquiver les attaques et couvrir le plus de territoire dans «Turf War». Il s’agit d’un mode 4v4 où les joueurs ont trois minutes pour couvrir d’encre le plus de terrain possible.

Salmon Run

Faites équipe et repoussez des vagues de géants salmonoïdes dans Salmon Run, un mode coop.

Nouveaux tableaux

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Un total de 12 tableaux seront jouables dans le mode Turf War au lancement de Splatoon 3, dont le tout nouveau Hagglefish Market. D’autres tableaux seront ajoutés dans des mises à jour gratuites.

Anarchy Battles

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Dans «Anarchy Battles», les joueurs s’affrontent pour se classer dans des combats basés sur des objectifs. Il existe quatre modes qui sont en rotation: Splat Zones, Tower Control, Rainmaker et Clam Blitz.

Nouvelles armes

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Les joueurs pourront débloquer de nouvelles armes spéciales dans Splatoon 3. Il y a le Tacticooler, qui fait apparaître un réfrigérateur avec des boissons pour augmenter les stats de l’équipe, le Wave Breaker, qui lance des ondes sonores dans une zone et le Reefslider, un flotteur propulsé à l’encre en forme de requin qui charge vers l’avant en créant une explosion sur les adversaires. Nintendo souligne le retour des armes Tenta Missiles, Inkjet, Ink Storm, Ultra Stamp et Booyah Bomb. Du côté des armes principales, celles des jeux précédents seront de retour dès le début. Nintendo a aussi annoncé deux nouvelles armes principales: le Tri-Stringer et le Splatana Wiper.

Un jeu de cartes

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Nintendo a dévoilé un nouveau mode, intitulé «Tableturf Battle». Il s’agit d’un jeu de cartes 1v1 inspiré de Turf War où les joueurs doivent utiliser des cartes pour construire des formes d’encre sur un tableau. Il y aura 150 cartes à collectionner.

Le lobby

Le lobby de Splatoon 3 n’est pas seulement un endroit pour attendre que d’autres joueurs rejoignent la partie. Cette fois-ci, le lobby vous permettra de tester des armes et de pratiquer avant que la partie ne commence. Vous pourrez également y visionner des clips d’anciens matchs et même partager ceux-ci avec des amis. Un espace «locker room» vous permettra de personnaliser votre propre casier avec des accessoires, autocollants et photos.

La personnalisation

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Le jeu comprend un catalogue d’accessoires pour personnaliser votre joueur, dont des vêtements, emotes, bannières et titres.

Un gros DLC payant

En plus des mises à jour gratuites, Splatoon 3 aura un «gros» DLC payant plus tard. Nintendo n’a cependant pas dévoilé de fenêtre de sortie pour ce contenu.

Trois nouveaux Amiibo

Capture d'écran YouTube/Nintendo

Nintendo a dévoilé trois nouveaux personnages Amiibo qui seront lancés durant la période des Fêtes: Octoling Bleu, Inkling Yellow et Smallfry.

Pour visionner la présentation complète du 10 août:

Splatoon 3 sort le 9 septembre 2022 sur la Nintendo Switch.

À VOIR AUSSI