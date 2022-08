Une vétérinaire crée la controverse en révélant ses 5 «pires» races de chiens

Partager







Une vétérinaire active sur TikTok a causé toute une polémique en se prononçant sur les cinq races de chiens dont elle ne serait jamais propriétaire.

Whitney Terrell qui compte plus de 75 000 abonnés sur le réseau social a expliqué les raisons personnelles pour lesquelles elle n’était pas si fan de ces chiens. Elle précise toutefois que ses choix sont basés sur ses propres expériences.

Au sommet de sa liste, on retrouve les «doodles». Selon la vétérinaire, cette combinaison du caniche et d’un autre chien (souvent un labrador ou un golden retriever) requiert beaucoup d’attention et d'entretien, et est susceptible d’avoir des infections auriculaires.

«Certains sont gentils, mais plusieurs sont très très hyperactifs et sont incapable d’être calmes. On en a aussi vu des très agressifs», a affirmé la femme de l’Alabama.

En deuxième position, elle a placé les bergers allemands. La docteure affirme que ce sont d’excellents chiens policiers, mais que pour des animaux de compagnie, ils requièrent énormément de dressage.

«Si vous voulez un de ces chiens, ne prenez pas cette décision à la légère car ils nécessitent énormément d’attention et d’éducation.»

Les trois autres positions de son palmarès sont occupées par des petits chiens. On retrouve en troisième position soit les chiens aux visages plats comme les pugs, bouledogues français, terriers de Boston et shih tzus pour la probabilité qu’ils aient des troubles respiratoires.

Ensuite les chihuahuas qui, selon elle, mordent souvent.

Et en dernière position, les chiens sans poils.

Évidemment, son palmarès n'a pas plu à tout le monde. Plusieurs propriétaires des races de chiens mentionnées dans la vidéo ont manifesté leur désaccord dans les commentaires.

«Je ne peux pas croire que le doodle soit ton #1! Je suis sous le choc!»

«Notre doodle est le meilleur! Nous l’adorons. Nous trouvons souvent qu’il est trop beau pour être vrai. Nous sommes très chanceux.»

«Je suis choqué de cette liste. J’ai grandi avec un berger allemand. Il était loyal et protecteur.»

«J’ai trois bergers allemands et je n’ai jamais eu de difficulté avec.»

Par contre, d’autres étaient en accord avec les propos de la «vet».

«Je fais du toilettage depuis 30 ans et les doodles me font toujours questionner sur mon choix de carrière.»

«En tant qu’ancienne technicienne vétérinaire, je suis 100% en accord avec tout.»

«En tant que dompteur, ta liste est la même que la mienne.»

Mais Terrell n’avait pas que du négatif à dire. Elle a aussi fait une vidéo dans laquelle elle nomme ses races de chien chouchou.

Au premier rang, elle a inscrit le basset hound. Selon elle, c’est le chien avec la meilleure personnalité.

En deuxième position, on retrouve n’importe quel chien mixte. Selon elle, ces chiens ont beaucoup moins des problèmes héréditaires qu’on retrouve chez les pure race.

Ensuite, c’est le golden retriever.

«C’est un bon premier chien, surtout pour les familles. Un bon tempérament. Facile à éduquer. Facile à aimer.»

