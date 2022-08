Yakuza, Dead by Daylight, Bugsnax et plus encore: voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium [AOÛT 2022]

Partager







Sony a dévoilé les nouveaux titres qui arriveront sur le service d’abonnement PlayStation Plus le 16 août et qui seront accessibles aux membres Extra et Premium.

Trois titres de la franchise Yakuza seront disponibles aux membres: Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2. En juillet dernier, Sony avait d’ailleurs annoncé que tous les jeux de la série arriveraient sur le service d’abonnement d’ici la fin de l’année.

En plus de ces jeux riches en histoire, les joueurs pourront aussi tester les eaux du jeu d’horreur Dead by Daylight avec d’autres amis, le jeu de tir Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands et l’aventure débordante de bonheur qu’est Bugsnax. Ce dernier est d’ailleurs un des jeux préférés de notre cheffe de contenu chez Pèse sur start.

Voici donc tous les jeux qui arriveront sur PlayStation Plus pour les membres Extra et Premium:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Pour consulter la liste complète des jeux disponibles pour les membres Extra et Premium, rendez-vous sur le site de PlayStation.

