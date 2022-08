Ordinateurs portables pour la rentrée: les meilleurs choix de 2022

Partager







Sans vouloir couper court les vacances, on doit vous rappeler que l’inévitable rentrée scolaire est à nos portes. Est-ce que vous êtes bien équipé pour affronter le début de l’année scolaire?

• À lire aussi: Comment choisir un téléviseur pour votre nouvelle console PS5 ou Xbox Series X/S

• À lire aussi: Les meilleurs accessoires pour devenir streamer sur Twitch [GUIDE]

Pèse sur Start a assemblé une liste d’ordinateurs parfaits pour les longues séances d’études, de travail ou même de jeu vidéo en solo ou avec les amis. La sélection est basée sur les critiques et les évaluations des utilisateurs, et les ordinateurs qui sont disponibles à l'achat.

Pour les étudiants sur un budget serré

Pas besoin d’une bombe pour écrire une dissertation. Ces choix offrent tout le nécessaire pour étudier sans avoir à se soucier du prix de l’ordinateur. Ces choix ne sont pas conçus pour effectuer de longues sessions sur des logiciels de montage, mais seront en mesure de rendre les travaux à temps et d’offrir à son utilisateur une expérience agréable sans tracas.

Courtoisie Best Buy

Écran HD tactile IPS 15,6 pouces

Processeur Intel Celeron N4020

4 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage

Chrome OS

Disponible ici

Courtoisie Dell

Écran HD 15,6 pouces

Processeur Intel Pentium Silver N5030

4 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage

Carte graphique Intel UHD Graphics 605

Windows 11

Disponible ici

Courtoisie Microsoft

Écran 12,45 pouces

Processeur Intel i5-1035G1

4 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage

Windows 11

Disponible ici

Pour ceux toujours en déplacement

Avec les livres, les effets scolaires, le lunch, ajouter un ordinateur peut rapidement alourdir le sac à dos. Les prochaines options sont non seulement compactes, mais aussi légères à transporter entre la maison, l’école et les cafés, et ce, sans sacrifier la performance!

Samsung Book2 360 - 1400 $

Courtoisie Samsung

Écran AMOLED 13 pouces

Processeur Intel i5-1235U

8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage

Carte graphique Intel Irix Xe

Windows 11

Disponible ici

Courtoisie Best Buy

Écran HD Touchscreen 13,3 pouces

Processeur AMD Ryzen 5 5600U

8 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage

Carte graphique AMD Radeon

Windows 11

Disponible ici

Courtoisie Apple

Écran Retina liquide 13,5 pouces

8 go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage

Mac OS

Disponible ici

Pour les gamers après l'école

Après de longues sessions d’études, pourquoi ne pas décompresser avec une ou... 20 matchs de votre jeu multijoueur préféré?

Courtoisie Dell

Écran FHD 120 Hz 15,6 pouces

Processeur AMD Ryzen 7 6800H Mobile

16 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage

Carte graphique NVIDIA RTX 3050 Ti

Windows 11

Disponible ici

Courtoisie Lenovo

Écran WQXGA IPS 165 Hz 16 pouces

Processeur AMD Ryzen 7 6800H

16 Go de mémoire et 2 To d’espace de stockage

Carte graphique NVIDIA RTX 3060

Windows 11

Disponible ici

ASUS ROG Strix Scar 15 - 2 599,99 $

Courtoisie Best Buy

Écran FHD IPS 300 Hz 15,6 pouces

Processeur Intel i9-12900H

16 go de mémoire et 1 To d’espace de stockage

Carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti

Windows 11

Disponible ici

*Les prix peuvent changer sans préavis.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s