Tommy Lee choque en montrant son gros pénis sur Instagram

Partager







Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crüe et responsable pour la propagation de nombreuses ITS, a une fois de plus trouvé une façon de choquer son public.

• À lire aussi: 13 célébrités qui ont déjà échangé des coups en public

• À lire aussi: Pamela Anderson veut raconter sa «véritable histoire» dans un documentaire

Jeudi matin, ceux qui suivent le personnage controversé ont eu droit à une photo de «sa baguette».

En légende, l’homme de 59 ans qui a déjà fait de la prison pour violence conjugale a simplement écrit «Ooooopppsss».

CAPTURE D'ÉCRAN/INSTAGRAM

Malgré le fait que dans la photo on n'arrive pas à voir l'entièreté de son visage, le corps du musicien recouvert de tatouages fait en sorte qu’il est facile à reconnaître.

La publication qui est maintenant supprimée a quand même été disponible durant un bon moment, créant la confusion chez ses abonnés.

«Mais comment est-ce encore en ligne», ont écrit plusieurs personnes dans les commentaires.

La conjointe du musicien, Brittany Furlan, a commenté l’image d’un «Oh mon dieu», alors que l’application de rencontres Grindr a écrit: «mauvaise app, bébé!»

AFP

Lee a partagé une autre publication quelques heures plus tard, en écrivant qu’«on allait faire comme si rien ne s’était passé».

Ceci n’est évidemment pas la première fois que le grand public est exposé au grand pénis de Tommy Lee. En 1995, quelqu’un a volé une vidéo intime de la résidence que Lee partageait avec sa conjointe de l’époque Pamela Anderson.

La vidéo a été reproduite et distribuée massivement sur le web.

La saga a tellement fasciné qu’elle a été transformée en série télé. Pam and Tommy a été diffusée plus tôt cette année sur Disney+.

djv/Photo by Kieron Doherty REUTERS

Aussi sur le Sac de chips:

s

s