Le 12 août, j’achète un livre québécois: nos suggestions

La campagne «Le 12 août, j’achète un livre québécois» est de retour en force cette année. Pour l’occasion, le 24 heures vous propose six suggestions de livres d’ici. Bonne lecture!

La suggestion d’Anne-Sophie Roy, cheffe de contenu Porte-monnaie

Tout est ori, de Paul Serge Forest | VLB Éditeur

Tout est ori se déroule sur les plages de Baie-Trinité, sur la Côte-Nord. C'est l’histoire de la famille Lelarge qui contrôle le marché des fruits de mer de la région. L’arrivée d’un mystérieux Japonais viendra troubler leur vie en long fleuve tranquille. Ce premier roman de Paul Serge Forest (un pseudonyme) vous marquera par une plume qui valse entre la poésie et le (très) familier. Ce roman d’été, qui prend place dans l’estuaire du Saint-Laurent, saura vous dépayser.

La suggestion de Camille Dauphinais-Pelletier, cheffe de contenu société et politique

Si j'étais un motel j'afficherais jamais complet, de Maude Jarry | Les Éditions de Ta Mère

«On se voyait depuis pas longtemps / je connaissais même pas ton middle name / de gars du BC venu passer un été / à Montréal pour pratiquer son français / ça faisait dix ans déjà / que tes parents espéraient ta visite / avec juste un aller simple.» Dès la première strophe, on est happés dans l’histoire que raconte Maude Jarry dans ce petit livre de poésie très accessible qui se lit d’une traite. À lire pour méditer sur l’amour à travers des anecdotes à la fois singulières et drôlement familières.

La suggestion de Gabriel Ouimet, producteur de contenu

La fille d’elle-même, de Gabriel Boulianne-Tremblay | Marchand de feuilles

La fille d’elle-même est une autofiction. Du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal, en passant par Québec, Gabrielle Boulianne-Tremblay raconte son parcours identitaire, celui d’une jeune fille prise dans le corps d’un garçon, puis d’une femme dans celui d’un homme. La narration, au «je» féminin, souligne la complexité qu’impose la transidentité et permet de mieux comprendre la délivrance d’être enfin reconnue. C’est aussi une histoire touchante de famille, d’amitié, de deuils amoureux et d’espoir. Le roman a gagné le Prix des libraires 2022 dans la catégorie roman-nouvelles-récit québécois.

La suggestion de Léa Papineau-Robichaud, cheffe de pupitre

La bête intégrale, de David Goudreault | Éditions Stanké

Cette grosse brique est en fait une trilogie regroupée. On y retrouve un protagoniste plutôt détestable par ses propos crus et violents. Notre antihéros a pour ultime quête de retrouver sa mère, une femme qui a fait multiples tentatives de suicide jusqu’à perdre la garde de son fils. Sur son chemin: logement miteux, espionnage douteux, meurtres sanglants et institut psychiatrique. Bon, ça ne sonne pas très jojo tout ça, mais la plume de David Goudreault nous fait réellement apprécier ce roman qui repousse les limites de l’humour noir. L’auteur s’amuse tellement avec les mots qu’on va même jusqu’à s’esclaffer au cours de notre lecture!

La suggestion de Jean-Michel Clermont-Goulet, producteur de contenu

Haute démolition, par Jean-Philippe Baril Guérard | Les Éditions de Ta Mère

Comme tous les romans de Jean-Philippe Baril Guérard, Haute démolition se lit tout seul. À travers sa plume baveuse empreinte de cynisme et d’humour, on suit l’histoire de Raph, un humoriste de la relève qui se fait domper par sa blonde. Il vivra une descente aux enfers et fera tout en son pouvoir pour se venger. C’est un roman qui fait réfléchir et qui nous ramène à la vague de dénonciations et d’inconduites sexuelles dans le milieu artistique québécois. L’arrière-scène du milieu de l’humour au Québec n’est pas tant connue du grand public et cette excellente fiction rejoint – malheureusement – la réalité.

La suggestion de Thomas Dallaire-Boudreault

Lamentable, de Sam Cyr | KO Édition

Le tout premier roman de Sam Cyr est tout sauf lamentable. Le livre raconte l’histoire d’un jeune étudiant gaspésien exilé à Québec pour les études. Ce déménagement est une grosse affaire pour le personnage qui refoule son homosexualité et qui manque de confiance en lui, à cause notamment de son apparence physique et son grand manque de confiance. Sam Cyr aborde des thèmes chargés qui sont souvent abordés dans les romans d’autofiction. L’auteur parvient toutefois à démarquer avec sa plume divinement drôle. Difficile de ne pas au moins sourire une fois par page!