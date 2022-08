«Sex Tape VIP», la nouvelle téléréalité allemande qui mise sur le sexe devant la caméra

Partager







Ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher... sauf en Allemagne! La nouvelle téléréalité «Sex Tape VIP» invite ses participants à se filmer en pleine partie de jambes en l’air pour en discuter en groupe.

Dès le 25 août, la chaine de visionnement en continue Discovery+ Allemagne diffusera sa toute nouvelle téléréalité «Sex Tape VIP», où douze couples de célébrités se filment lors de leurs moments les plus intimes.

Détrompez-vous! Les téléspectateurs ne verront pas que des fesses, des verges et des monts de vénus dans leur salon. Il y aura aussi des discussions.

Voici d’ailleurs un aperçu du casting, qui regroupe - en très grande majorité – d’anciens participants de téléréalité:

Ennesto Monté, un chanteur pop

Kate Merlan, une mannequin et tatoueuse

Julia Jasmin Rühle, une influenceuse

Lors de chaque émission, trois couples apportent leur vidéo coquine chez l’animatrice, Natascha Ochsenknecht, et les 12 participants les analysent et en discutent ouvertement pour faire le point sur la relation des tourtereaux filmés, tant sur le plan amoureux que sexuel.

L'objectif de cet exercice osé est de donner «de nouvelles impulsions» ou, dans certains cas, des «conseils pour une vie amoureuse plus animée et plus heureuse», indique le communiqué de Warner Bros., maison-mère de Discovery+.

Les téléspectateurs sauront alors quel couple est en bonne santé sexuelle et relationnelle et quel couple a des croutes à manger sous les couvertes.

Tout ça peut certainement nous rappeler la chanson populaire «The Bad Touch» du groupe rock alternatif Bloodhound Gang.

«Toi et moi, bébé, on n’est que des mammifères. Alors faisons [l’amour] comme ils le font sur Discovery Channel.» C’est un peu ça.

− Avec les informations de Bild