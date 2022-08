Voici comment bien gérer ses matières résiduelles de repas livrés et pour emporter

Partager







Maintenant que la livraison et les repas pour emporter sont des habitudes bien ancrées, force est de constater que l’on a rarement le contrôle sur l’emballage dans lequel on reçoit notre bouffe. C’est d’ailleurs monnaie courante de devoir composer avec plusieurs matières en même temps. Voici donc quelques conseils pour bien gérer ces déchets.

Prenons un classique comme exemple: une cuisse de poulet rôti, accompagnée de frites, de sauce barbecue et de salade de chou – crémeuse ou traditionnelle.

La boîte en carton qui rassemble votre repas est bienvenue dans le bac de récupération. L’important, c’est de bien la vider avant d’en disposer.

Même mot d’ordre pour tous les autres contenants de carton ou de papier: casseau de frites, pot de sauce et sac de commande pour emporter. Même si elles sont légèrement souillées, les fibres du carton et du papier peuvent être récupérées et recyclées... à moins que la sauce brune se soit renversée dans la boîte.

Notez toutefois que des contenants trop souillés, qui contiennent encore des restes de repas ou qui sont imbibés d’huile ou de graisse, ne sont pas recyclables et ne doivent donc pas être placés dans le bac. Il faut plutôt les reléguer au compost.

Le contenant de plastique

Le contenant de plastique qui contient votre salade de chou va aussi dans le bac de récupération, à condition qu’il soit dûment identifié du triangle fléché dans lequel se trouve un chiffre. Repérez les plastiques numéros 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Le chiffre est absolument nécessaire pour les centres de tri afin d’identifier le type de plastique et que ce dernier soit acheminé au bon recycleur. Ainsi, pas chiffre = pas dans le bac.

N’oubliez pas que le plastique numéro 6 et le styromousse ne sont pas acceptés au bac à la maison, puisqu’il pose des enjeux de transport et de comportement en centre de tri, notamment. Il existe cependant des filières de récupération dédiées à ces matières; suffit de s’informer auprès de sa municipalité.

Le contenant d’aluminium

Enfin, le contenant d’aluminium est accepté au bac de récupération, même souillé. L’important, c’est de bien le vider. Il n’est cependant pas obligatoire de le laver car l’aluminium doit être fondu pour être recyclé. Toute trace de bouffe disparaîtra aussitôt!

Même scénario pour la petite feuille d’aluminium qui garde votre poulet bien au chaud durant le transport. Destination: le bac de récupération!