Ce qu'il faut savoir sur l'affaire Salman Rushdie

L'écrivain Salman Rushdie, qui a été poignardé en plein milieu d'une conférence vendredi, faisait l'objet de menaces depuis une trentaine d'années en raison d'un livre qu'il a écrit. Voici ce qu'il faut savoir à propos de cette histoire.

Informations valides en date du 14 août en avant-midi.

Qui est Salman Rushdie?

Salman Rushdie est né en Inde et a déménagé au Royaume-Uni à l'âge de 13 ans. Il a écrit plusieurs livres au cours de sa carrière, mais est surtout connu pour les Versets sataniques, un ouvrage publié en 1988.

Il a aujourd'hui 75 ans et habite aux États-Unis depuis 2000.

C'est quoi, les Versets sataniques?

Les Versets sataniques, c'est un livre de fiction dans lequel un prophète mélange des «vers sataniques avec le divin». Il a fait un scandale dans une partie du monde musulman lors de sa publication, car il était jugé blasphématoire.

Des pays (dont l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite...) l'ont banni. Il a entraîné autodafé et manifestations.

Un grand coup est venu en 1989, alors qu'une fatwa réclamant l'exécution de Rushdie et ses éditeurs a été émise.

C'est quoi, une fatwa?

Une fatwa, dans l'islam, est un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière – ce n'est donc pas nécessairement négatif ou une condamnation.

Mais dans le cas de Rushdie, l'appel était clair.

D'ailleurs, plusieurs violences liées à ce cas ont eu lieu au fil des ans:

Le traducteur japonais du livre, Hitoshi Igarashi, a été poignardé à mort;

Le traducteur italien du livre, Ettore Capriolo, a été poignardé;

L'éditeur norvégien de Rushdie, William Nygaard, a survécu à des coups de feu;

Plusieurs manifestations ont eu lieu et certaines ont tourné au vinaigre, causant la mort de plusieurs personnes.

Que s'est-il passé cette semaine?

Vendredi, Salman Rushdie a été poignardé au cou et à l'abdomen durant une conférence qu'il donnait dans l'État de New York.

Selon les plus récentes informations, il ne serait plus sous respirateur artificiel et aurait recommencé à parler. Son agent a affirmé qu'il allait possiblement perdre l'usage d'un œil, que son foie avait été gravement endommagé et que les nerfs d'un de ses bras ont été coupés.

Son présumé agresseur, Hadi Matar, 24 ans, a plaidé non coupable à l'accusation de tentative de meurtre. Il s'est vu refuser sa libération en attente de son procès.

Les dénonciations envers cet acte ont plu de partout dans le monde. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a notamment dit y voir une attaque à la liberté d'expression. «L’attaque lâche à l’endroit de Salman Rushdie est un affront à la liberté d’expression sur laquelle notre monde repose. Personne ne devrait être menacé ou blessé en raison de ce qu’il a écrit», a déclaré M. Trudeau sur Twitter, samedi.

– Avec l'Agence QMI

