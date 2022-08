Élections: les îles de la Madeleine méritent un statut particulier, affirme le PQ

Partager







Les îles de la Madeleine seront-elles un sujet de discussion important durant la campagne électorale? Elles se sont en tout cas retrouvées dans l'actualité assez souvent récemment, et le Parti Québécois vient tout juste de s'engager à leur octroyer un statut particulier.

Pourquoi les îles?

Les îles de la Madeleine sont l'un des territoires au Québec où les impacts des changements climatiques se font le plus ressentir, principalement par l'érosion des berges.

Jérôme Hot On aperçoit sur cette photo une route rendue impraticable par l'érosion des berges.

L'an dernier, nous avons été sur place constater l'effritement et en discuter avec des Madelinots.

Jérôme Hot

«Il y avait un chemin que je prenais en autobus quand j’étais au primaire et, maintenant, ce chemin n’existe plus», nous a notamment raconté Catherine Jomphe, chargée de projet pour Attention FragÎles, un organisme qui protège l’environnement des Îles.

Immobilier aux îles de la Madeleine

La hausse des prix de l'immobilier que l'on voit à travers le Québec n'épargne pas l'archipel, très prisé par les touristes et les personnes en quête d'une résidence secondaire.

Des maisons à des prix très élevées défraient parfois les manchettes, symbole d'un style de vie en train de devenir de plus en plus difficile à maintenir pour la population locale.

Une économie particulière

L'économie des îles est également particulière, dépendant beaucoup des ressources naturelles, notamment lors de la saison de la pêche. Une nouvelle génération s'approprie cette pratique, qu'on vous invite à découvrir dans notre reportage vidéo.

Annonce du Parti Québécois

Dimanche, le Parti Québécois s'est engagé à octroyer un statut particulier aux îles pour protéger le territoire et prendre en compte ses spécificités socioéconomiques.

«On a besoin d’une loi qui garantit aux îles qu’elles seront systématiquement traitées avec justice et équité, compte tenu de leur réalité tout à fait unique au Québec», a déclaré dimanche par communiqué le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, de passage aux îles.

Le Parti Québécois promet qu’une loi sera votée pour que le statut des îles de la Madeleine soit respecté, protégé et que son contexte unique soit pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.

«Pour les gens de chez moi, les défis socio-économiques sont particuliers, les transports et les services fonctionnent différemment, les coûts des matériaux sont plus élevés ; la géographie, les approvisionnements, l’énergie, la biodiversité... tout est extraordinaire, et cela a des impacts ! Notre statut d’exception doit se refléter dans une loi. Il faut agir et en finir une bonne fois pour toutes avec ce débat», a renchéri le député péquiste des îles, Joël Arseneau.

Le député s’était par ailleurs récemment engagé à réformer le Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) pour y inclure les traversiers et couvrir jusqu’à 60% des coûts pour les usagers.

- Avec l'Agence QMI

