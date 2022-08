Le skateboard comme outil d’émancipation pour des jeunes autochtones

Partager







Une caravane et un mini skate park ambulant qui sillonnent les communautés autochtones afin d’y rencontrer les jeunes et les initier au skateboard : c’est l’idée qu’ont eu Rose Archie et Joe Buffalo il y a quelques années.

«On voit leur confiance en soi augmenter et on crée une communauté en temps réel parce qu’ils connectent avec d’autres personnes avec qui ils apprennent à faire de la planche à roulettes en même temps», explique Rose Archie, cofondatrice de Nations Skate Youth qui a commencé à faire du skateboard il y a 30 ans.

Joe Buffalo est un survivant d’un pensionnat autochtone. Pour ce skateur professionnel originaire de la nation crie, la planche à roulettes a été une manière de faire face aux traumatismes de sa jeunesse. Le cofondateur de l’organisme est très fier d’utiliser aujourd’hui ce sport pour réussir à connecter avec les générations futures.

«On travaille avec beaucoup d’enfants qui sont en famille d’accueil. Alors ils ont érigé une sorte de barrière [entre eux et les autres]. Ils ont un intervenant de la DPJ avec qui ils agissent d’une certaine manière. Mais la seconde qu’ils embarquent sur cette planche à roulettes, ils retirent plusieurs couches [de protection émotionnelle]. Et là, on découvre vraiment quelle est la personnalité de cet enfant», affirme-t-il en entrevue avec le 24 heures.

Selon M. Buffalo, le fait que son équipe et lui soient perçus comme des adultes cools pousse les enfants à s’ouvrir à eux.

«On apprend ce qui les nourrit, ce qu’ils aspirent à être, leurs passions. Toutes des choses qu’ils ne diraient pas normalement à une personne en position d’autorité.»

Émancipation par le sport

L’organisme Nations Skate Youth, qui a vu le jour en 2020, utilise le skate comme prétexte pour avoir un impact positif sur l’autodétermination, l’estime de soi et l’affirmation des jeunes rencontrés.

Sa présence dans les communautés permet de «rappeler aux jeunes de ne pas avoir honte d’être autochtones, de ne pas avoir honte de qui ils sont et d’où ils viennent et, au contraire, d’en être fiers!» explique Rose Archie au 24 heures. «On leur dit que ce sont eux les leaders de demain.»

Grâce aux dons du public récoltés via son site web et à la participation de commanditaires, dont la marque de skate Vans, l’organisme laisse sa marque dans les communautés visitées en remettant aux enfants rencontrés une planche à roulette et des souliers de skate neufs.

Rose Archie est toujours enchantée de voir des enfants vulnérables réussir à voler de leurs propres ailes dès qu’ils embarquent sur une planche à roulette.

«On voit l’impact instantanément! Tu vois les enfants sourire et c’est vraiment bien d’avoir des membres de la famille nous dire "c’est très dur de la faire sourire, mais vous avez réussi"», affirme la cofondatrice de l’organisme.

Le skateboard, un sport inclusif

Le 24 heures a rencontré l’équipe de Nations Skate Youth au Festival international Présence autochtone qui bat son plein à Montréal jusqu’au 18 août. La rampe de skateboard que l’organisme traîne partout où il passe détonnait avec les tipis et autres installations autochtones traditionnelles qui occupaient la place des festivals.

Or, selon les cofondateurs, si le skateboard est populaire auprès des communautés autochtones, c’est en raison de son accessibilité, mais aussi de son inclusivité.

«Quand on a commencé à faire du skate, ma sœur et moi, les gens nous lançaient des bouteilles de bière. Le grand public n’aimait pas le skate et en plus, en tant que femmes autochtones, nous étions en proie à beaucoup de racisme», affirme Rose Archie.

Au contraire, dans la communauté du skate, elle ne s’est jamais sentie regardée ou traitée différemment des autres. Une ouverture d’esprit propre au milieu du skate, qu’elle espère pouvoir répandre à tous les gens qui croiseront le chemin de sa caravane.

