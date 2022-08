Montréal: le loyer moyen d'un 3 1/2 à louer dépasse 1500 $

Partager







Le loyer moyen d’un logement avec une seule chambre dépassait les 1500 $ en juillet sur la plateforme Rentals.ca, a dévoilé cette dernière dans son rapport mensuel du marché immobilier.

Selon les données cumulées grâce à toutes les petites annonces affichées sur le site internet, le prix moyen des trois et demi a atteint 1543 $ par mois dans la métropole, en hausse de 8,9 % sur un an.

Le loyer moyen pour les quatre et demi, de son côté, atteint 1958 $ par mois, en hausse de 5,7 % sur un an.

Du point de vue du Québec, Montréal arrive au second rang des villes les plus chères, derrière Gatineau, où les trois et demi sont affichés, en moyenne, à 1551 $ par mois, un montant qui a bondi de 20,3 % en seulement un an.

C.-B. et Ontario au sommet

Par contre, en prenant le Canada dans son ensemble, la métropole arrive au 24e des villes les plus chères selon Rentals.ca.

Le top 20 des villes est entièrement dominé, à l’exception d’Halifax en 16e place, par des villes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. La province du Pacifique domine même presque à elle seule le top 5 des villes les plus coûteuses pour se loger.

En moyenne, les loyers offerts sur Rentals.ca en juillet dans les plus grandes villes au pays atteignaient 1640 $ par mois pour les trois et demi et 2098 $ par mois pour les quatre et demi. Il s’agit de montants en hausse, respectivement, de 10,68 % et de 14,20 % sur un an.

«Les deux principaux facteurs impactant les prix des loyers sont la poursuite du retour au bureau qui fait grimper les loyers dans les principaux marchés du Canada, et la hausse des taux d’intérêt qui réduit l’abordabilité des demeures pour les propriétaires», a exposé Rentals.ca dans son analyse.

Quelques villes dans le palmarès. Prix mensuel pour un appartement avec une et deux chambres, avec la variation sur un an entre parenthèses)

1- Vancouver, C.-B. : 2500 $ (+14,4 %) /// 3630 $ (+19,4 %)

2- North Vancouver, C.-B. : 2411 $ (+26,6 %) /// 3131 $ (+17,6 %)

3- Richmond, C.-B. : 2292 $ (+31,4 %) /// 2782 $ (+26,5 %)

4- Toronto, On : 2257 $ (+21,6 %) /// 3259 $ (+25 %)

5- Victoria, C.-B. : 2107 $ (+20 %) /// 2836 $ (+34,8 %)

14- Ottawa, On : 1767 $ (+9,7 %) /// 2206 $ (+8,5 %)

23- Gatineau, Qc : 1551 $ (+20,3 %) /// 1810 $ (+10,6 %)

24- Montréal, Qc : 1543 (+8,9 %) /// 1958 $ (+5,7 %)

27- Laval, Qc : 1257 $ (-6,4 %) /// 1757 $ (+3,7 %)