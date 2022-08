5 vergers où cueillir des pommes dès le mois d’août

Partager







Une activité incontournable de l'automne est sans aucun doute d'aller cueillir des pommes. Pour ceux qui voudraient éviter les bains de foule ou encore découvrir de nouvelles variétés de pommes, sachez que certains vergers à travers le Québec ouvrent leur porte dès le mois d'août.

C'est l'activité idéale à mettre à votre calendrier pour vous mettre dans le «mood» de l'automne!

Voici donc 5 vergers où cueillir vos pommes en août!

À ce temps de l’année, le verger La Pommeraie d’or propose l’autocueillette de la variété de pomme carie melba. Vous pourrez vous balader sur les 16 hectares de terrain afin d’y découvrir les différentes activités offertes sur le site. Balade en tracteur, mini-ferme, labyrinthe et plus encore sont au rendez-vous!

173 chemin de Marieville, Rougemont

La boutique du Verger Labonté offre dès maintenant les premières pommes de la saison dans sa boutique. Pour faire l’autocueillette de celles-ci, vous devrez toutefois patienter jusqu’au 24 août prochain. En attendant, le site propose une foule d’activités dont une mini-ferme, un impressionnant labyrinthe de 5 parcours dans les champs de maïs et des balades en tracteurs (évidemment). En plus, le verger possède une certification biologique et propose des produits sans intrants chimiques et sans pesticides de synthèse!

2291 boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Le verger Le Paradis des fruits situé à Dunham est ouvert durant toute la période estivale afin d’offrir l’autocueillette de petits fruits. Toutefois, c’est seulement à la mi-août qu’il vous sera possible d’y cueillir vos premières pommes. Cette ferme familiale et écologique est l’endroit parfait pour faire une récolte savoureuse!

519 rue Bruce, Dunham

Si vous êtes prêts à cueillir vos pommes dès le début du mois d’août alors, rendez-vous au Verger Denis Charbonneau. L’établissement propose une foule de variétés de pommes qui sont disponibles dès la fin du mois de juillet! Vous pourrez aussi y cueillir des petits fruits, des poires et plus encore!

575 rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire

Le magnifique verger de la Cidredie Lacroix vous est accessible dès la mi-août et ce jusqu’à la fin octobre. Vous pourrez y cueillir de nombreuses variétés de pommes, mais aussi en profiter pour prendre une petite bouchée dans leur joli resto.

649 chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

