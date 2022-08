Des Québécoises réparent une voiture avec de l’eau bouillante et un débouchoir à ventouse et deviennent des héroïnes de TikTok

Partager







Une bande de jeunes femmes débrouillardes ont immortalisé sur TikTok le moment où elles ont elles-mêmes débosselé une voiture accidentée.



Une vidéo téléversée sur TikTok ce dimanche par un certain Marc-Olivier Blackburn a déjà cumulé plus de 3,5 millions de vues en raison de l’enthousiasme débordant démontré par un groupe de jeunes femmes qui ont fait preuve d’une créativité débordante pour réparer une voiture.

Sur les images, on peut lire «Mon amie a eu un petit accident et est entrée en collision avec l’auto de mon autre amie».



Pendant ce temps, on peut voir une des filles asperger généreusement d’eau bouillante le pare-choc arrière d’une Honda Civic noire.

Capture d'écran / TikTok Marc-Olivier Blackburn



«Elle n’avait pas l’argent pour la faire réparer alors quelqu’un a suggéré de la réparer nous-mêmes avec de l’eau bouillante», est-il ensuite indiqué pendant que l’on vide la bouilloire sur le pare-choc.

Une des filles se couche alors sur le dos sur l’asphalte et rentre sa main dans l’intérieur du «bumper», tandis qu’une autre tire sur la bosse avec le débouchoir.

Capture d'écran / TikTok Marc-Olivier Blackburn



«Elles ont réussi!», peut-on lire alors qu’elles explosent de joie après avoir effectivement réussi à débosseler l’auto à très peu de frais.



Le seul gars de la bande prend alors une mémorable gorgée de Corona, en tenant un sac de chips sel et vinaigre.

Capture d'écran / TikTok Marc-Olivier Blackburn



Dans les commentaires, tout le monde avait son petit mot à dire sur l’exploit de modification de carrosserie réalisé par le groupe d’amies.



«Excellent travail, mais ça montre à quel point les gens se font charger trop cher pour des réparations», a écrit quelqu’un.

«Je pense qu’on peut entendre le carrossier crier TABARN*K au loin», dit un autre.

Mais la palme du meilleur commentaire revient à celui qui a écrit: «J’avais l’impression que la voiture était pour accoucher: de l’eau chaude, des serviettes, une ventouse, des sages-femmes».



Bref, merci à cette belle ribambelle de filles pour nous avoir fait passer un merveilleux moment sur TikTok, mais surtout pour nous avoir appris ce truc légendaire.

